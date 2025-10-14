Πρώην Αμερικανοί πρόεδροι για τη συμφωνία: Μπάιντεν και Κλίντον συγχαίρουν Τραμπ - Ο Ομπάμα τον «ξέχασε»

Εκτός από τους ηγέτες ανά τον κόσμο που συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας στη Γάζα, και οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ με αναρτήσεις του του δίνουν τα εύσημα, τουλάχιστον οι δύο (Μπάιντεν, Κλίντον) στους τρεις μιας και ο Ομπάμα δεν τον αναφέρει πουθενά στο συγχαρητήριο μήνυμα του.

Μπάιντεν: Συγχαίρει τον Τραμπ για το ρόλο του στην επίτευξή της

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο προκάτοχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, για τον νυν πρόεδρο και τη συμβολή του στην συμφωνία για τη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι βαθιά ευγνώμων που έφτασε αυτή η ημέρα.

Ο Μπάιντεν με ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Χ αναφέρει: «Είμαι βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος που ήρθε αυτή η μέρα – για τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που πέρασαν ανείπωτη κόλαση και επιτέλους επανενώνονται με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, και για τους πολίτες στη Γάζα που έχουν βιώσει ανείπωτες απώλειες και θα έχουν επιτέλους την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος. Η Διοίκησή μου εργάστηκε αδιάκοπα για να φέρει τους ομήρους πίσω, να παρέχει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και να τερματίσει τον πόλεμο. Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τη δουλειά τους ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός.

Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε έναν δρόμο προς την ειρήνη που ελπίζω να διαρκέσει και σε ένα μέλλον για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους με ίσες δόσεις ειρήνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας».

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Κλίντον: Αποδίδει τα εύσημα στον Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμβολή του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει αφετηρία για μια μόνιμη ειρήνη που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και ασφάλεια Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο Κλίντον σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει: «Οι φρικαλεότητες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, και η σύγκρουση που αναζωπυρώθηκε εξαιτίας της, οδήγησαν σε αφόρητες ανθρώπινες απώλειες. Ήταν δύσκολο να τις παρακολουθεί κανείς και σχεδόν αδύνατο να τις εξηγήσει.

Είμαι ευγνώμων που η κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ, ότι οι τελευταίοι 20 όμηροι που ζούσαν έχουν απελευθερωθεί και ότι η πολυπόθητη ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να φτάνει στη Γάζα. Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για τη διατήρηση του διαλόγου μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία.

Τώρα, το Ισραήλ και η Χαμάς,με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της περιοχής και του κόσμου, πρέπει να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτή τη εύθραυστη στιγμή σε διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Πιστεύω ότι μπορούν να το πετύχουν, αλλά μόνο αν το κάνουν μαζί».

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

Ομπάμα: Συγχαρητήρια για την συμφωνία αλλά καμία αναφορά στον Τραμπ

Ο Μπάρακ Ομπάμα με ανάρτηση του τονίζει ότι μετά από δύο χρόνια πολέμου και απωλειών, διαφαίνεται το τέλος της σύγκρουσης Ισραήλ - Γάζας, με την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς, όμως, να κάνει καμία αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι, πλέον, το επόμενο βήμα είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας και η δέσμευση Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με διεθνή στήριξη, σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τα δικαιώματα των δύο λαών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει: «Μετά από δύο χρόνια αδιανόητης απώλειας και οδύνης για τις ισραηλινές οικογένειες και τον λαό της Γάζας, όλοι μας θα πρέπει να αισθανόμαστε ενθαρρυμένοι και ανακουφισμένοι που το τέλος της σύγκρουσης φαίνεται πλέον ορατό· ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους· και ότι η ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να αρχίσει να φτάνει σε όσους βρίσκονται μέσα στη Γάζα και των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί.

Πέρα όμως από αυτό, τώρα εναπόκειται στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, να ξεκινήσουν το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας και να δεσμευτούν σε μια διαδικασία που, αναγνωρίζοντας την κοινή ανθρώπινη φύση και τα θεμελιώδη δικαιώματα και των δύο λαών, μπορεί να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη».