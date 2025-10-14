Η αντίδραση της Ευρώπης στις κινεζικές εξαγωγικές απαγορεύσεις: Ενδεχόμενη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί η απόφαση της Κίνας να επιβάλει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων ορυκτών, κρίσιμων για την παραγωγή μικροτσίπ, υπολογιστών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών. Αξιωματούχοι της ΕΕ ζητούν την υιοθέτηση αντιμέτρων, προειδοποιώντας για πιθανές διαταραχές στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Πρέπει να απαντήσουμε αυστηρά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σύμφωνα με το Bloomberg. «Είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, έχουμε μεγάλη δύναμη. Πρέπει να ασκήσουμε αυτή τη δύναμη», πρόσθεσε, μιλώντας πριν από τη συνάντηση των υπουργών εμπορίου της ΕΕ στο Χόρσενς της Δανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των νέων κινεζικών κανόνων, οι οποίοι απαιτούν από τις ξένες εταιρείες να ζητούν άδεια για την αποστολή προϊόντων που περιέχουν ακόμη και ίχνη σπάνιων γαιών από την Κίνα. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμους τομείς τεχνολογίας.

«Είμαι πολύ ανήσυχος. Και περισσότερο από ανήσυχος», δήλωσε ο Michal Baranowski, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Πολωνίας. «Αυτό είναι, κατά κάποιον τρόπο, το χειρότερο σενάριο για την αξιοποίηση της εξάρτησής μας από τις σπάνιες γαίες», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι υπουργοί θα εξετάσουν τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ, όπως δασμοί, έλεγχοι εξαγωγών και άλλα εμπορικά μέσα, προκειμένου να αντιδράσουν στους περιορισμούς της Κίνας.

Η Ευρώπη ήδη διαπιστώνει τις πιθανές επιπτώσεις των κινήσεων της Κίνας. Η ολλανδική ASML Holding NV, ο μοναδικός κατασκευαστής των πιο προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο, προετοιμάζεται για διαταραχές στην παραγωγή της. Παράλληλα, οι νέοι περιορισμοί οδήγησαν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώσει πρόσθετους δασμούς 100% στην Κίνα και ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού.

Ο Ράσμουσεν τόνισε ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να προχωρά σε μονομερείς δασμούς αντιποίνων, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. «Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε κοινά συμφέροντα με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Αν παραμείνουμε ενωμένοι, μπορούμε να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα να ενεργήσει με δίκαιο τρόπο», δήλωσε.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τηλεδιάσκεψη με τους Κινέζους ομολόγους του την επόμενη εβδομάδα και ότι οι χώρες της G7 θα πρέπει να εξετάσουν την πραγματοποίηση κοινής τηλεδιάσκεψης για συντονισμένες ενέργειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στην Κίνα τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή δασμού 50% στον ξένο χάλυβα για να περιορίσει τις εισαγωγές και να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που προέρχεται από την Κίνα. Παράλληλα, οι Κάτω Χώρες επικαλέστηκαν για πρώτη φορά έναν νόμο 70 ετών για να ελέγξουν την κινεζική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia, με στόχο τη διατήρηση της πρόσβασης της Ευρώπης στα μικροτσίπ.

Ο Baranowski υπογράμμισε ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να σκεφτούν τρόπους για να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τις σπάνιες γαίες, αν και τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία. «Μέχρι να υποχωρήσουν, πρέπει να λάβουμε το ζήτημα τόσο σοβαρά όσο υποδηλώνει η ανάλυση», κατέληξε.