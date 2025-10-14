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Τσιάρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πληρωμές μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της OLAF
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:35 - 14 Οκτ 2025

Τσιάρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πληρωμές μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της OLAF

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις της στις πληρωμές προς τους αγρότες.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η OLAF από χθες βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς συνεχίζει όλες τις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα», ενώ επισήμανε πως «ενδεχομένως υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο Οργανισμός πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει».

Όπως εξήγησε, «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών», ωστόσο διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», προσθέτοντας πως «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, ο υπουργός εξήγησε ότι «οι έλεγχοι πλέον γίνονται τόσο από τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την ΑΑΔΕ. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των πληρωμών οφείλεται στην ανάγκη να ενσωματωθούν πλήρεις έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Παλαιότερα γίνονταν μόνο δειγματοληπτικοί – τώρα γίνονται πραγματικοί».

Ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε ότι «από τους ελέγχους που έγιναν στο Υπουργείο για το νέο πρόγραμμα των βιολογικών, τα ευρήματα ήταν «ακραία»». Συγκεκριμένα, «για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία, περισσότερο από το 50% των δειγματοληπτικά ελεγχθέντων βρέθηκαν εκτός προγράμματος», προσθέτοντας πως «σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αναστολή της άδειας λειτουργίας αρκετών πιστοποιητικών φορέων». Τόνισε, επίσης, ότι «παρατηρούνται και οικειοθελείς αποχωρήσεις παραγωγών από τα βιολογικά προγράμματα, λόγω των αυστηρότερων ελέγχων και της συμμόρφωσης που πλέον απαιτείται».

Ο υπουργός σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε να γίνουν οι πληρωμές άμεσα, αλλά από την άλλη να παραλείπονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων». Επιβεβαίωσε ότι «οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών είναι έτοιμες να πραγματοποιηθούν», ενώ «εντός Νοεμβρίου θα δοθεί η βασική ενίσχυση».

Αναφερόμενος στην ευλογιά, εξήγησε ότι πρόκειται για «μια δύσκολη ζωονόσο με περίοδο επώασης έως και έξι μήνες», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως η πανώλη, που είχε πολύ μικρότερο χρόνο επώασης. Για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά χρειάζεται σοβαρή συνεργασία και ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους». Συμπλήρωσε ότι «το Υπουργείο ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία, οι Περιφέρειες μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ υπάρχει και η ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Ο υπουργός ανακοίνωσε, επίσης, ότι έρχεται ρύθμιση για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως «άμεση και στοχευμένη ανακούφιση των πληγέντων». Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, του οποίου η προκαταβολή θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και η εξόφληση θα γίνει το 2026.

Όπως ανέφερε, «ήδη έχουν διατεθεί 150 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό, που αντιστοιχούν στους μισούς διαθέσιμους κτηνιάτρους της χώρας, για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιχειρησιακών αναγκών», αλλά τόνισε ότι «οι Περιφέρειες δεν έχουν ακόμη καλύψει πλήρως τις θέσεις που τους προσφέρθηκαν». Σχετικά με τις αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, είπε ότι «τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηριχθούν άμεσα οι πληγέντες κτηνοτρόφοι».

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις για επιδοτήσεις που λαμβάνει εις εκ των αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καϊμακάκη, ξεκαθάρισε ότι «είναι άλλο να λαμβάνει κάποιος επιδότηση νόμιμα και άλλο να προσπαθεί να εξαπατήσει το σύστημα». Συμπλήρωσε ότι «το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι άνθρωπος με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και σημαντική παρουσία στην ελεύθερη αγορά» και εξήγησε ότι «η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε με στόχο να συγκροτηθεί ένα όργανο με διαφορετικές δεξιότητες, ώστε τα μέλη του να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους – αυτή ήταν η λογική των επιλογών μας». Υπενθύμισε ακόμη ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και του ΣΕΚ που δικαιούνται επιδοτήσεις, ενώ τόνισε πως αντίστοιχες περιπτώσεις υπήρχαν και στο παρελθόν, με άλλες διοικήσεις και κυβερνήσεις.

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