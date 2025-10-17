Τουρκική λίρα σε νέα ιστορικά χαμηλά: Συνεχίζεται η διολίσθηση της εν μέσω ελεγχόμενης υποτίμησης

Η τουρκική λίρα σημείωσε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα την Παρασκευή 17/10, επεκτείνοντας τη μακροχρόνια πτωτική της πορεία, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι τουρκικές αρχές θα επιτρέψουν μια περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος, εφόσον αυτή παραμείνει κάτω από τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η λίρα υποχώρησε κατά 0,2%, αγγίζοντας τα 41,9500 ανά δολάριο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πριν περιορίσει οριακά τις απώλειες και διαμορφωθεί στα 41,9477. Από την αρχή του έτους, το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει περίπου 16% της αξίας του, καταγράφοντας 15 συνεχόμενες εβδομάδες πτώσης.

«Η αποδυνάμωση της λίρας δεν αποτελεί έκπληξη, το νόμισμα καταγράφει ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα κατά μέσο όρο από το 2023», δήλωσε ο Emre Akcakmak, ανώτερος σύμβουλος χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι επενδυτές επικεντρώνονται σε δύο κρίσιμους παράγοντες: «Πρώτον, στο αν η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διαθέτει επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα για να διαχειριστεί μια ομαλή διαδικασία υποτίμησης. Και δεύτερον, στον ρυθμό αυτής της υποτίμησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική της Κεντρικής Τράπεζας

Ο Akcakmak εκτιμά ότι η τουρκική νομισματική αρχή επιδιώκει να ευθυγραμμίσει την πορεία της λίρας με τον ρυθμό του πληθωρισμού, προκειμένου να αποφευχθούν αιφνίδιες διακυμάνσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό στην αγορά.

«Πιστεύουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα προσπαθήσει να διατηρήσει τη σύνδεση ανάμεσα στον ρυθμό πληθωρισμού και στην υποτίμηση της λίρας», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο προβλέψιμη και σταθερή διολίσθηση του νομίσματος.

«Μια τέτοια στρατηγική», τόνισε, «θα συνεπάγεται υψηλές αλλά σταδιακά μειούμενες πραγματικές αποδόσεις, προσφέροντας ένα στοιχείο σταθερότητας στους επενδυτές που παρακολουθούν την τουρκική αγορά».

Η συνεχιζόμενη πτώση της λίρας έρχεται σε μια περίοδο που η τουρκική οικονομία προσπαθεί να εξισορροπήσει την ανάγκη σταθεροποίησης των τιμών με την ανάκαμψη της ανάπτυξης, ενώ η πληθωριστική πίεση παραμένει έντονη. Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα, η λίρα συνεχίζει να δέχεται σημαντικές πιέσεις.