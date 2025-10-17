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Διχασμός στην Ευρώπη για τις παγωμένες ρωσικές περιουσίες – Φόβοι για νομικές συνέπειες και επενδυτικό ρίσκο
Ειδήσεις
12:36 - 17 Οκτ 2025

Διχασμός στην Ευρώπη για τις παγωμένες ρωσικές περιουσίες – Φόβοι για νομικές συνέπειες και επενδυτικό ρίσκο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ θα ζητήσουν ταχύτερη δράση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, υπό την αυξανόμενη πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το CNBC.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει περίπου 175 δισεκατομμύρια ευρώ (204 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά που προέρχονται από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατείχαν ευρωπαϊκές χώρες, για να στηρίξει περαιτέρω τα ταμεία της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους ομολόγους της στο G-7, που περιλαμβάνουν την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, να κατάσχουν δισεκατομμύρια από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Financial Times.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν οικονομική βοήθεια στο Κίεβο, αλλά ορισμένες χώρες ανησυχούν για περαιτέρω μέτρα λόγω πιθανών οικονομικών και νομικών προβλημάτων.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να βρει τρόπους να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επείγοντων αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης των ταμειακών υπολοίπων που σχετίζονται με τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», αναφέρεται σε ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το CNBC.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση για τις συνομιλίες μεταξύ των 27 ηγετών της ΕΕ, που πρόκειται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Η Βελγική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση στο θέμα, δεδομένου ότι στη χώρα φιλοξενείται η Euroclear – το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει τα περισσότερα κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η ηγεσία του Βελγίου ανησυχεί για τις νομικές συνέπειες μόλις τελειώσει ο πόλεμος και θέλει οι χώρες της ΕΕ να δεσμευτούν για την κατανομή των ευθυνών.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της δίκαιης κατανομής βαρών και του συντονισμού των προσπαθειών με τους εταίρους του G7», αναφέρεται στο έγγραφο που είδε το CNBC και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία την επόμενη εβδομάδα.

Η Valerie Urbain, διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, δήλωσε στο CNBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο ρόλος της είναι επίσης να ενημερώσει τους ηγέτες για τις συνέπειες των αποφάσεών τους.

«Έχουμε φροντίσει να είμαστε εξαιρετικά φωνητικοί ώστε να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε το κράτος δικαίου», είπε η Urbain, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το θέμα της διασφάλισης ότι οι επενδυτές δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους να επενδύουν στην Ευρώπη.

«Ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ελκυστικοί για διεθνείς επενδυτές, ειδικά όταν βλέπουμε τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ευρώπης για να στηρίξει την ευρωπαϊκή κυριαρχία, τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία και την ψηφιακή καινοτομία, πρέπει πραγματικά να παραμένουμε πολύ ελκυστικοί για τους εξωτερικούς επενδυτές», είπε.

Η συνάντηση της επόμενης εβδομάδας πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την Ουκρανία, μετά τη μείωση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ προς το Κίεβο, με απόφαση του Τραμπ. Δεδομένα από το Ινστιτούτο Kiel έδειξαν ότι μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, η Ουκρανία έλαβε περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια. Από τα πρόσφατα διαθέσιμα κεφάλαια, το 86% προήλθε από ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ζητώντας περισσότερη δράση για την υποστήριξη της Ουκρανίας. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη χρήση, με συντονισμένο τρόπο, της αξίας των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και να φέρουμε έτσι τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται σε δήλωσή τους.

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