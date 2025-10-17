ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανικό: Τραμπ και Πούτιν δίνουν ρόλο στον Όρμπαν, πικάροντας την ΕΕ
Ειδήσεις
19:37 - 17 Οκτ 2025

Ουκρανικό: Τραμπ και Πούτιν δίνουν ρόλο στον Όρμπαν, πικάροντας την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αφού επικύρωσε τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ - ο αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος της ειρήνης» - έχει βάλει στο μάτι τη σύναψη ανακωχής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η προτεινόμενη κατ' ιδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν σε έδαφος ΕΕ στη Βουδαπέστη έτυχε επιφυλακτικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την Παρασκευή (17/10). Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ υποστηρίζει «οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Όλαφ Γκιλ, προσθέτοντας ότι εάν «η προτεινόμενη συνάντηση εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό», το θεσμικό όργανο θα την καλωσορίσει.

Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα ότι για την ΕΕ υπάρχει μια αμηχανία στην επιλογή του τόπου. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι πιθανό να ανησυχούν ότι η επιλογή της Βουδαπέστης ως πόλης υποδοχής μπορεί να ήταν ένα στρατηγικό τέχνασμα από τον Πούτιν για να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Ενώ τέτοιες γεωπολιτικές ανησυχίες μπορεί να είναι βάσιμες, ήταν ο Τραμπ, και όχι ο Ρώσος ηγέτης, που πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο συνάντησης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ - γνωρίζοντας την καλή σχέση του Όρμπαν με τον Πούτιν - αξιοποιεί το δίκτυο των ηγετών που είναι σύμμαχοι της MAGA για να στοχεύσει σε σημαντικές γεωπολιτικές νίκες στην παγκόσμια σκηνή.

Ανεξάρτητα από το ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη και γιατί, πρόκειται για μια κίνηση που τελικά μειώνει την επιρροή της ΕΕ σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, καθώς η ανανεωμένη προσπάθεια για την παύση των εχθροπραξιών έρχεται σε μια εποχή που το μπλοκ αγωνίζεται να ενισχύσει την αμυντική του ετοιμότητα σε απάντηση στην απειλή της Ρωσίας.

Η επερχόμενη συνάντηση - η οποία δεν έχει ακόμη οριστική ημερομηνία - θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις κυρώσεις. Ενώ ο Πούτιν και ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν πληγεί από την ΕΕ μόνο με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και όχι με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, οι Βρυξέλλες έχουν εφαρμόσει περιορισμούς σε πτήσεις που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με αυτά τα μέτρα, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Πούτιν να αποβιβαστεί στη Βουδαπέστη, εκτός εάν ο Όρμπαν της Ουγγαρίας παρεκκλίνει από τους κανόνες, κάτι που λογικά θα συμβεί και θα παρουσιαστεί ως εξαίρεση.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός - που τώρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην μελλοντική προσπάθεια της Ουκρανίας για ειρήνη - θα συζητήσει αυτό και περισσότερα σε τηλεφωνικές κλήσεις με τον Πούτιν, καθώς προετοιμάζει την πρωτεύουσά του για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια σύνοδος κορυφής που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Coca Cola: Ολοκληρώθηκε το έργο βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca Cola: Ολοκληρώθηκε το έργο βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ Τραμπ): Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια
Πολιτική

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ Τραμπ): Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια

Κυρανάκης: Σταδιακή αντικατάσταση των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία
Πολιτική

Κυρανάκης: Σταδιακή αντικατάσταση των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία

Ζαχαράκη: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – Προτεραιότητα η κάλυψη κενών και η στέγαση εκπαιδευτικών
Πολιτική

Ζαχαράκη: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – Προτεραιότητα η κάλυψη κενών και η στέγαση εκπαιδευτικών

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% η συμμετοχή της Principal Financial Group
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% η συμμετοχή της Principal Financial Group

Τσουκαλάς: Αν ο Μητσοτάκης ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του
Πολιτική

Τσουκαλάς: Αν ο Μητσοτάκης ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ερευνάται ο γιος του για ανθρωποκτονία
Ειδήσεις

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ερευνάται ο γιος του για ανθρωποκτονία

Φλωρίδης: Στόχος οι τελεσίδικες αποφάσεις να μειωθούν από 1.550 σε 650 ημέρες
Πολιτική

Φλωρίδης: Στόχος οι τελεσίδικες αποφάσεις να μειωθούν από 1.550 σε 650 ημέρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο
Εμπορεύματα

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ