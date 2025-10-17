Ουκρανικό: Τραμπ και Πούτιν δίνουν ρόλο στον Όρμπαν, πικάροντας την ΕΕ

Αφού επικύρωσε τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ - ο αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος της ειρήνης» - έχει βάλει στο μάτι τη σύναψη ανακωχής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η προτεινόμενη κατ' ιδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν σε έδαφος ΕΕ στη Βουδαπέστη έτυχε επιφυλακτικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την Παρασκευή (17/10). Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ υποστηρίζει «οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Όλαφ Γκιλ, προσθέτοντας ότι εάν «η προτεινόμενη συνάντηση εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό», το θεσμικό όργανο θα την καλωσορίσει.

Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα ότι για την ΕΕ υπάρχει μια αμηχανία στην επιλογή του τόπου. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι πιθανό να ανησυχούν ότι η επιλογή της Βουδαπέστης ως πόλης υποδοχής μπορεί να ήταν ένα στρατηγικό τέχνασμα από τον Πούτιν για να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Ενώ τέτοιες γεωπολιτικές ανησυχίες μπορεί να είναι βάσιμες, ήταν ο Τραμπ, και όχι ο Ρώσος ηγέτης, που πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο συνάντησης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ - γνωρίζοντας την καλή σχέση του Όρμπαν με τον Πούτιν - αξιοποιεί το δίκτυο των ηγετών που είναι σύμμαχοι της MAGA για να στοχεύσει σε σημαντικές γεωπολιτικές νίκες στην παγκόσμια σκηνή.

Ανεξάρτητα από το ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη και γιατί, πρόκειται για μια κίνηση που τελικά μειώνει την επιρροή της ΕΕ σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, καθώς η ανανεωμένη προσπάθεια για την παύση των εχθροπραξιών έρχεται σε μια εποχή που το μπλοκ αγωνίζεται να ενισχύσει την αμυντική του ετοιμότητα σε απάντηση στην απειλή της Ρωσίας.

Η επερχόμενη συνάντηση - η οποία δεν έχει ακόμη οριστική ημερομηνία - θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις κυρώσεις. Ενώ ο Πούτιν και ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν πληγεί από την ΕΕ μόνο με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και όχι με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, οι Βρυξέλλες έχουν εφαρμόσει περιορισμούς σε πτήσεις που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με αυτά τα μέτρα, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Πούτιν να αποβιβαστεί στη Βουδαπέστη, εκτός εάν ο Όρμπαν της Ουγγαρίας παρεκκλίνει από τους κανόνες, κάτι που λογικά θα συμβεί και θα παρουσιαστεί ως εξαίρεση.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός - που τώρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην μελλοντική προσπάθεια της Ουκρανίας για ειρήνη - θα συζητήσει αυτό και περισσότερα σε τηλεφωνικές κλήσεις με τον Πούτιν, καθώς προετοιμάζει την πρωτεύουσά του για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια σύνοδος κορυφής που θα τερματίσει τον πόλεμο.