Τσουκαλάς: Αν ο Μητσοτάκης ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός, του οποίου η επταετής διακυβέρνηση έχει ταυτιστεί με την υπονόμευση του κύρους των θεσμών και την καταρράκωση του κράτους δικαίου, αν αναζητά υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη του.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός «εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες των υπουργών του». Επιπλέον, τον κατηγόρησε για «δολοφονίες χαρακτήρων σε βάρος επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών από τους υπουργούς του, που δεν αποδοκίμασε ποτέ».

Αναφέρθηκε ακόμη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «ορκιζόταν ότι θα ρίξει «φως» στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οργάνωσε την πλήρη συγκάλυψη επιτρέποντας μάλιστα στην ΕΥΠ, που είχε υπαχθεί στο γραφείο του, να μην εκτελεί απόφαση του ΣτΕ». Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι «ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν για βαθιές τομές ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και έκανε ακριβώς το ανάποδο».

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Εκτός αν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών ή αποτέλεσμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή», προσθέτοντας ότι «θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό».