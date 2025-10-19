Ισραηλινά ΜΜΕ: Διακόπτεται η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Το Ισραήλ πρόκειται να διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, ύστερα από κατηγορίες της κυβέρνησης εναντίον της Χαμάς ότι παραβίασε την τρέχουσα εκεχειρία.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε αρκετούς ένοπλους Παλαιστίνιους τρομοκρατικούς πράκτορες, οι οποίοι πλησίασαν Ισραηλινές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Όπως αναφέρει ο στρατός, η ομάδα των ενόπλων παραβίασε τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» — την οποία οι Ισραηλινές Δυνάμεις είχαν εγκαταλείψει στο πλαίσιο της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός — στην περιοχή Μπέιτ Λαχία, προκαλώντας άμεση απειλή για τα στρατεύματα που βρίσκονταν εκεί.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία», σημειώνει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας, «πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των ενόπλων για την εξάλειψη της απειλής».