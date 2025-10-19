Ισραηλινά ΜΜΕ: Διακόπτεται η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε αρκετούς ένοπλους Παλαιστίνιους τρομοκρατικούς πράκτορες, οι οποίοι πλησίασαν Ισραηλινές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας νωρίτερα μέσα στην ημέρα.
Όπως αναφέρει ο στρατός, η ομάδα των ενόπλων παραβίασε τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» — την οποία οι Ισραηλινές Δυνάμεις είχαν εγκαταλείψει στο πλαίσιο της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός — στην περιοχή Μπέιτ Λαχία, προκαλώντας άμεση απειλή για τα στρατεύματα που βρίσκονταν εκεί.
«Σύμφωνα με τη συμφωνία», σημειώνει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας, «πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των ενόπλων για την εξάλειψη της απειλής».