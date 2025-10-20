Aγωνία για την εκεχειρία στη Γάζα - Καθησυχαστικός ο Τραμπ

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις εχθροπραξίες Χαμάς - IDF την Κυριακή (19/10).

Η Χαμάς επιτέθηκε σε δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στη Ράφα και ακολούθησαν βομβαρδισμοί του IDF από τους οποίους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άτομα, κυρίως άμαχοι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά να επαναφέρουν την κατάπαυση του πυρός, ωστόσο, είναι φανερό πως η συμφωνία είναι εύθραυστη.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.



Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».



«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.



Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», πρόσθεσε.