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Γάζα: IDF και Χαμάς στα... όπλα - Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία
Ειδήσεις
20:13 - 19 Οκτ 2025

Γάζα: IDF και Χαμάς στα... όπλα - Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Μία επίθεση της Χαμάς στη Ράφα το πρωί της Κυριακής (19/10) προκάλεσε την ανταπάντηση του ισραηλινού στρατού και η εκεχειρία στη Γάζα βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί.

Το blame game μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για το ποιος παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας ώρες της συμφωνίας. Την Κυριακή (19/10), όμως, υπήρξε κλιμάκωση.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δέχτηκαν «τρομοκρατική επίθεση» στη Ράφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματικού των IDF «η Χαμάς πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων πέρα ​​από την "κίτρινη Γραμμή", παραβιάζοντας την εκεχειρία».

Σε μία πρώτη αντίδραση, οι IDF εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, στη νότια Γάζα, ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς και όλα κρέμονται πια από μία κλωστή.

Νέο κύμα επιθέσεων από τους IDF

Tο απόγευμα της ίδια ημέρας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, μια στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ένας από τους στόχους είναι ένα σύστημα σηράγγων που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τη Χαμάς για να κρατάει τους Ισραηλινούς ομήρους.

Τα παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης, μάλιστα, δημοσιεύουν μια εικόνα που δείχνει τις επιθέσεις στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη

Η Jerusalem Post μετέδωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν τη φύση της αντίδρασης του Ισραήλ στην παραβίαση.

Στο επίκεντρο θα της σύσκεψης θα βρεθεί και η αποτυχία της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιστρέψει την πλειονότητα των εναπομεινάντων δολοφονημένων ομήρων, σύμφωνα με το γραφείο ενός εκ των παρόντων υπουργών που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel.

To Τελ Αβίβ διακόπτει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ πρόκειται να διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, η Ουάσιγκτον ζητά αυτοσυγκράτηση - όπως μετέδωσε το Axios - καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να αποτρέψει μία νέα κλιμάκωση.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού στη νότια Γάζα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2025 - 20:13
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