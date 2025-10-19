ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΞ: Πρωτοβουλία για ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
Πολιτική
21:45 - 19 Οκτ 2025

ΥΠΕΞ: Πρωτοβουλία για ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης για πρώτη φορά πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030 για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ξεκίνησε, στις 15 Οκτωβρίου, ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με το σύνολο των παραγωγικών φορέων της εξωστρέφειας (Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους).  

Οπως αναφέρει το Υπουργείο, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), θέτοντας ως υψηλή προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης την προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διατήρηση της θετικής πορείας των εξαγωγών.

Με την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας στοχεύουμε στη συγκρότηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής σε πενταετή ορίζοντα για θέματα οικονομικής εξωστρέφειας, η οποία θα αναδεικνύει γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις, αλλά και θα προσδιορίζει κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία προώθησής τους, τόσο για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών όσο και για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των παραγωγικών φορέων σε αυτή τη διαδικασία, προχωρήσαμε από τις 15 Οκτωβρίου στην έναρξη της διαβούλευσης μέσω στοχευμένων εργαλείων, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων και να υποβληθούν οι προτάσεις τους. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει έως 31 Οκτωβρίου 2025.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης: «Η εξωστρέφεια αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και σταθερότητας για την ελληνική οικονομία. Με το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030 χαράζουμε έναν οδικό χάρτη που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Θέλουμε το σχέδιο αυτό να είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που γνωρίζουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς».

Ενώ, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος τόνισε: «Η έναρξη της διαβούλευσης για την εκπόνηση του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας για την περίοδο 2026-2030 αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για την διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ενίσχυσης της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ώστε οι νέες γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες, οι στοχευμένες δράσεις και τα νέα εργαλεία εξωστρέφειας να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2025 - 21:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία
Οικονομία

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού
Πολιτική

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής
Ναυτιλία

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές
Οικονομία

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ