Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα

Νέα δεδομένα για το Κυπριακό δημιουργεί η νίκη του Τουφάν Ερχιουμάν στις εκλογές του ψευδοκράτους. Σε αντίθεση με τον Ερσίν Τατάρ, ο Ερχιουμάν υποστηρίζει ομοσπονδιακή λύση και όχι λύση δύο κρατών.

Οι συγκεκριμένες εκλογές είχαν τη μορφή δημοψηφίσματος και η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ασφαλώς, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως και δεν ήταν ποτέ εδώ και 51 χρόνια. Ωστόσο, σίγουρα η κατάσταση που δημιουργείται έχει πολύ σημαντικότερα διαλόγου σε σχέση με την περίοδο της διακυβέρνησης Τατάρ.

Αυτό τόνισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Τι πρεσβεύει ο Ερχιουμάν

Είναι σημαντικό, πάντως, να σημειώσουμε πως η ομοσπονδιακή λύση που πρεσβεύει ο νέος ηγέτης του ψευδοκράτους έχει πολλές και σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη λύση που προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε πολύ πρόσφατα για λύση δύο κρατών και αναγνώριση ψευδοκράτους από το βήμα της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ και ο Ερχιουμάν συγκρούεται με αυτή την άποψη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ερχιουμάν έκανε βέβαια δηλώσεις στις οποίες τόνισε ότι προσδοκά σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με την τουρκική ηγεσία.

Στην Κύπρο υπογραμμίζουν το γεγονός ότι έκανε λόγο για για «αδελφοσύνη όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους». Η ρητορική αυτή συνιστά πλήρη αποδοχή των εποίκων ως «πολιτών» του ψευδοκράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια μελλοντική διευθέτηση του κυπριακού, αφού ο εποικισμός συνιστά έγκλημα πολέμου λόγω του γεγονότος ότι αλλάζει την δημογραφική σύνθεση της Κύπρου.

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα των εκλογών στο ψευδοκράτος έχει θετικές πτυχές και είναι προτιμότερο για την Κύπρο από την επανεκλογή Τατάρ. Θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν περιθώρια για διάλογο, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν μεγαλύτερη αισιοδοξία.