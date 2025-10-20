ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα
Ειδήσεις
10:14 - 20 Οκτ 2025

Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δεδομένα για το Κυπριακό δημιουργεί η νίκη του Τουφάν Ερχιουμάν στις εκλογές του ψευδοκράτους. Σε αντίθεση με τον Ερσίν Τατάρ, ο Ερχιουμάν υποστηρίζει ομοσπονδιακή λύση και όχι λύση δύο κρατών.

Οι συγκεκριμένες εκλογές είχαν τη μορφή δημοψηφίσματος και η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ασφαλώς, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως και δεν ήταν ποτέ εδώ και 51 χρόνια. Ωστόσο, σίγουρα η κατάσταση που δημιουργείται έχει πολύ σημαντικότερα διαλόγου σε σχέση με την περίοδο της διακυβέρνησης Τατάρ.

Αυτό τόνισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Τι πρεσβεύει ο Ερχιουμάν

Είναι σημαντικό, πάντως, να σημειώσουμε πως η ομοσπονδιακή λύση που πρεσβεύει ο νέος ηγέτης του ψευδοκράτους έχει πολλές και σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη λύση που προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε πολύ πρόσφατα για λύση δύο κρατών και αναγνώριση ψευδοκράτους από το βήμα της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ και ο Ερχιουμάν συγκρούεται με αυτή την άποψη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ερχιουμάν έκανε βέβαια δηλώσεις στις οποίες τόνισε ότι προσδοκά σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με την τουρκική ηγεσία.

Στην Κύπρο υπογραμμίζουν το γεγονός ότι έκανε λόγο για για «αδελφοσύνη όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους». Η ρητορική αυτή συνιστά πλήρη αποδοχή των εποίκων ως «πολιτών» του ψευδοκράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια μελλοντική διευθέτηση του κυπριακού, αφού ο εποικισμός συνιστά έγκλημα πολέμου λόγω του γεγονότος ότι αλλάζει την δημογραφική σύνθεση της Κύπρου.

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα των εκλογών στο ψευδοκράτος έχει θετικές πτυχές και είναι προτιμότερο για την Κύπρο από την επανεκλογή Τατάρ. Θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν περιθώρια για διάλογο, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφίζοντας μέσω app: Το εγχείρημα της «Άμεσης Δημοκρατίας»
Γιώργος Ραυτόπουλος

Ψηφίζοντας μέσω app: Το εγχείρημα της «Άμεσης Δημοκρατίας»

Ποιος αντέχει τον οικονομικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας; Κανείς
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Ποιος αντέχει τον οικονομικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας; Κανείς

Γιατί να μη λύσει ο Τραμπ και το Κυπριακό...
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί να μη λύσει ο Τραμπ και το Κυπριακό...

Η ελπίδα έχει σκοτωθεί πολλές φορές στη Μέση Ανατολή
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Η ελπίδα έχει σκοτωθεί πολλές φορές στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ