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Βούτσιτς: Χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» τους πυροβολισμούς έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας
Ειδήσεις
16:48 - 22 Οκτ 2025

Βούτσιτς: Χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» τους πυροβολισμούς έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και την πυρκαγιά έξω από τη Βουλή.

Ένταση επικρατεί στο Βελιγράδι μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το σερβικό κοινοβούλιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και ξέσπασε πυρκαγιά σε σκηνή καταυλισμού υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ένα άτομο τραυματίστηκε και ο δράστης, 70 ετών, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη εντός μίας από τις σκηνές του καταυλισμού, που έχει στηθεί στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο από τον περασμένο Μάρτιο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί, προτού ξεσπάσει φωτιά. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύμα στον μηρό.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς γνωστοποίησε ότι ο δράστης ήταν πρώην υπάλληλος της κρατικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και είχε μεταβεί στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη, με πρόθεση να τον πυρπολήσει. Κατά την απόπειρα, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πολίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο της αστυνομίας να δίνει κατάθεση, «τον ενοχλούσε η ύπαρξη του καταυλισμού στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει». Ο 70χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο τραυματισμός του θύματος ήταν «ατύχημα», καθώς πυροβόλησε στο σημείο όπου είχε ρίξει τη βενζίνη.

Βούτσιτς: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικό υπόβαθρο»

Ο πρόεδρος Βούτσιτς χαρακτήρισε την πράξη «τρομοκρατική ενέργεια» και άφησε σαφείς αιχμές για πολιτικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Όπως δήλωσε, «το επεισόδιο είναι συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

«Όταν επί μήνες υποκινούνται οι πολίτες εναντίον του κράτους και της κυβέρνησης, είναι αναμενόμενο κάποιοι να περάσουν τα όρια. Δεν θα επιτρέψουμε η Σερβία να βυθιστεί στο χάος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, απάντησε με σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του Σέρβου προέδρου. Το Δημοκρατικό Κόμμα κατηγόρησε τον Βούτσιτς ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά το περιστατικό, τονίζοντας ότι «το σημερινό επεισόδιο είναι αποτέλεσμα της πολυετούς εκστρατείας μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο ίδιος ο πρόεδρος».

Αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν και άλλες αντιπολιτευτικές δυνάμεις, που μιλούν για «τοξικό πολιτικό κλίμα» και «αυταρχική ρητορική» εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει σε κοινωνικό διχασμό.

Πολιτική ένταση σε εύθραυστο περιβάλλον

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων στη Σερβία, με συνεχιζόμενες διαδηλώσεις φοιτητών και αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης Βούτσιτς. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν πριν από μήνες, αφορούν ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας του Τύπου και διαφάνειας στη διακυβέρνηση.

Η επίθεση στον καταυλισμό υποστηρικτών του προέδρου φαίνεται να οξύνει ακόμη περισσότερο το πολιτικό κλίμα, καθώς η κυβέρνηση κάνει λόγο για «προσπάθεια αποσταθεροποίησης» και η αντιπολίτευση για «σκηνοθετημένη εργαλειοποίηση του φόβου».

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ ο δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι αρχές εξετάζουν εάν είχε συνεργούς ή αν επρόκειτο για μεμονωμένη ενέργεια.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σερβική κοινωνία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι η πόλωση και η βία μπορεί να κλιμακωθούν περαιτέρω.

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