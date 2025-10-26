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ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «φλερτάρει» με την προεδρική υποψηφιότητα για το 2028
Ειδήσεις
19:59 - 26 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «φλερτάρει» με την προεδρική υποψηφιότητα για το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2028, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι «θα ήταν ψέμα αν έλεγε το αντίθετο».

Μιλώντας στην εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ο Νιούσομ τόνισε ότι θα λάβει την τελική του απόφαση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, επισημαίνοντας πως «ανυπομονεί να δει ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα των Δημοκρατικών όταν έρθει η ώρα».

Ο 56χρονος κυβερνήτης έχει τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί σε κεντρική πολιτική φυσιογνωμία του Δημοκρατικού Κόμματος, συχνά υιοθετώντας αντιπαραθετική στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική πολιτική και τα πολιτικά δικαιώματα.

Ο Νιούσομ έχει επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών για την ανασχεδίαση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια, με στόχο να αντισταθμιστούν οι αντίστοιχες προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων σε Πολιτείες που ελέγχουν εκείνοι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι δύο παρατάξεις διεκδικούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ενόψει των εκλογών του 2026, όπου σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία.

Η αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Ο Νιούσομ δεν έχει διστάσει να αντιπαρατεθεί δημοσίως με το Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντας, μεταξύ άλλων, την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, ο ίδιος έχει επιχειρήσει να τοποθετηθεί ως εκπρόσωπος μιας «προοδευτικής Αμερικής» που επιδιώκει κοινωνική ισότητα, πράσινη ανάπτυξη και αυστηρό έλεγχο της οπλοκατοχής.

Αν και ο Τραμπ, βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, έχει αφήσει ανοιχτά περιθώρια για μελλοντική πολιτική εμπλοκή, δηλώνοντας πως «υπάρχουν τρόποι» για να το επιδιώξει.

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, ο Νιούσομ φαίνεται να προετοιμάζει προσεκτικά το έδαφος για μια ενδεχόμενη προεδρική κούρσα, επιχειρώντας να εδραιώσει τη θέση του ως μιας από τις πιο ισχυρές φωνές της νέας γενιάς Δημοκρατικών που θα μπορούσε να διαδεχθεί την τρέχουσα ηγεσία του κόμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 22:06
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