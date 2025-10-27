Ζαχαράκη: Έως τις 15 Νοεμβρίου η τρίτη φάση αναπληρωτών - 3.500 τα κενά στην εκπαίδευση

Στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή Press Talk με τον Άρη Μαγγηριάδη.

Η υπουργός επισήμανε ότι οι δημογραφικές αλλαγές και η αύξηση των ειδικών μορφών σχολείων έχουν επηρεάσει τη διαδικασία στελέχωσης, σημειώνοντας πως περίπου 3.500 θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν κενές.

Όπως δήλωσε, με νέες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε επίσης ότι η παράλληλη στήριξη αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για νέο εκπαιδευτικό προσωπικό. «Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα υπηρετούν περίπου 36.000 αναπληρωτές.

Αναφερόμενη στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, η υπουργός είπε πως υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους για τη δημιουργία δωματίων φιλοξενίας με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ορισμένοι Δήμοι προσφέρουν και επίδομα στέγασης.

«Βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και η στήριξη των εκπαιδευτικών που αποτελούν τον πυρήνα του εκπαιδευτικού συστήματος.