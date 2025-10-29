Επιχείρηση της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο άφησε πίσω της τουλάχιστον 64 νεκρούς

Μέλη του Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση) απάντησαν στην επιδρομή στο Ρίο ντε Ζανέιρο με ανταλλαγή πυρών και χρήση drones, φράζοντας τους δρόμους με λεωφορεία και βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητα, προκαλώντας χάος και πανικό.

Δυόμισι χιλιάδες αστυνομικοί εξαπέλυσαν επιδρομές στις φαβέλες Alemão και Penha στα βόρεια του Ρίο τα ξημερώματα της Τρίτης, χρησιμοποιώντας θωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και drones, σύμφωνα με τις κρατικές αρχές. Στόχος, όπως ανέφερε η αστυνομία, ήταν η «σύλληψη ηγετών του εγκλήματος» και η «αντιμετώπιση της εδαφικής επέκτασης» της Κόκκινης Διοίκησης.

Ο Κλάουντιο Κάστρο, κυβερνήτης του Ρίο που ακολουθεί σκληρή γραμμή απέναντι στο έγκλημα, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας.

Ήταν όμως και η πιο φονική. Εξήντα «εγκληματίες» σκοτώθηκαν, είπε ο Κάστρο, 81 συνελήφθησαν και 75 όπλα κατασχέθηκαν.

Οι ταυτότητες των νεκρών δεν αποκαλύφθηκαν. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και «αθώοι πολίτες».

Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης. Κάτοικοι των φαβελών περιέγραψαν δυσκολίες να φύγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των 12 και πλέον ωρών ανταλλαγής πυρών, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κάστρο δήλωσε ότι η αστυνομία «καταφέρει ένα σκληρό πλήγμα στο έγκλημα».

«Η αστυνομία δεν θα φύγει από τους δρόμους μέχρι η κατάσταση να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν θα υποχωρήσουμε».

Ο Κάστρο, μακροχρόνιος σύμμαχος του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, είπε ότι η βία στο Ρίο δεν αποτελεί πλέον θέμα «συνηθισμένου εγκλήματος», αλλά «ναρκοτρομοκρατίας».