ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιχείρηση της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο άφησε πίσω της τουλάχιστον 64 νεκρούς
Ειδήσεις
08:26 - 29 Οκτ 2025

Επιχείρηση της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο άφησε πίσω της τουλάχιστον 64 νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε μια μαζική αστυνομική επιχείρηση εναντίον μίας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.

Μέλη του Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση) απάντησαν στην επιδρομή στο Ρίο ντε Ζανέιρο με ανταλλαγή πυρών και χρήση drones, φράζοντας τους δρόμους με λεωφορεία και βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητα, προκαλώντας χάος και πανικό.

Δυόμισι χιλιάδες αστυνομικοί εξαπέλυσαν επιδρομές στις φαβέλες Alemão και Penha στα βόρεια του Ρίο τα ξημερώματα της Τρίτης, χρησιμοποιώντας θωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και drones, σύμφωνα με τις κρατικές αρχές. Στόχος, όπως ανέφερε η αστυνομία, ήταν η «σύλληψη ηγετών του εγκλήματος» και η «αντιμετώπιση της εδαφικής επέκτασης» της Κόκκινης Διοίκησης.

Ο Κλάουντιο Κάστρο, κυβερνήτης του Ρίο που ακολουθεί σκληρή γραμμή απέναντι στο έγκλημα, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας.

Ήταν όμως και η πιο φονική. Εξήντα «εγκληματίες» σκοτώθηκαν, είπε ο Κάστρο, 81 συνελήφθησαν και 75 όπλα κατασχέθηκαν.

Οι ταυτότητες των νεκρών δεν αποκαλύφθηκαν. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και «αθώοι πολίτες».

Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης. Κάτοικοι των φαβελών περιέγραψαν δυσκολίες να φύγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των 12 και πλέον ωρών ανταλλαγής πυρών, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κάστρο δήλωσε ότι η αστυνομία «καταφέρει ένα σκληρό πλήγμα στο έγκλημα».

«Η αστυνομία δεν θα φύγει από τους δρόμους μέχρι η κατάσταση να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν θα υποχωρήσουμε».

Ο Κάστρο, μακροχρόνιος σύμμαχος του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, είπε ότι η βία στο Ρίο δεν αποτελεί πλέον θέμα «συνηθισμένου εγκλήματος», αλλά «ναρκοτρομοκρατίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλο χάσμα συντάξεων: €500 η «ψαλίδα» μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Εργασιακά

Μεγάλο χάσμα συντάξεων: €500 η «ψαλίδα» μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Επίδομα ενοικίου: Οι «γκρίζες ζώνες» στις συμφωνίες ιδιοκτητών και ενοικιαστών
Ακίνητα

Επίδομα ενοικίου: Οι «γκρίζες ζώνες» στις συμφωνίες ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Η επιστροφή της Τουρκίας στη δυτική αμυντική αγορά – Τι σημαίνει η συμφωνία για Eurofighter
Ειδήσεις

Η επιστροφή της Τουρκίας στη δυτική αμυντική αγορά – Τι σημαίνει η συμφωνία για Eurofighter

Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη την Τετάρτη (29/10) – Στο επίκεντρο η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη την Τετάρτη (29/10) – Στο επίκεντρο η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών
Ειδήσεις

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»
Ειδήσεις

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί
Ειδήσεις

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ