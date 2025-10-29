ΗΠΑ - Κίνα: Τι προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου

Μετά από μήνες εντάσεων και αμοιβαίων προειδοποιήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα φαίνεται πως εισέρχονται σε φάση αποκλιμάκωσης, έχοντας συμφωνήσει σε πλαίσιο εμπορικής συνεννόησης που θα εξεταστεί σε βάθος στη συνάντηση των δύο ηγετών, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη (30/10) στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από διπλωματικές πηγές, το νέο πλαίσιο αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών 100%στα κινεζικά προϊόντα και δημιουργεί μηχανισμό διαρκούς διαλόγου για ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και πρώτων υλών. Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως πρώτο ουσιαστικό βήμα επαναπροσέγγισης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η απειλή νέων δασμών είναι «πρακτικά εκτός τραπεζιού», επιβεβαιώνοντας ότι οι συνομιλίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ ήταν «ουσιαστικές και παραγωγικές».

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η πρόσβαση στην αγορά σπάνιων γαιών, οι αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και η συνεργασία για τον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης, που αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στις ΗΠΑ.

Για το Πεκίνο, το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η αμερικανική πίεση στην τεχνολογική βιομηχανία και στις εξαγωγές μικροεπεξεργαστών, ενώ για την Ουάσιγκτον προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση σταθερών εμπορικών ροών και η μείωση της εξάρτησης από κινεζικά προϊόντα υψηλής στρατηγικής αξίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων εντατικοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα, με σειρά επαφών μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Γουάνγκ Γι. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως προετοιμάζουν το έδαφος για μια συμφωνία πολιτικής κατεύθυνσης, η οποία θα εγκριθεί αρχικά σε επίπεδο αρχηγών κρατών και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθεί θεσμικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα πως «οι δύο χώρες θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση» για να αποκαταστήσουν «ένα περιβάλλον συνεργασίας και προβλεψιμότητας» στις εμπορικές σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ομόλογός του μίλησε για «εποικοδομητική συζήτηση» και προσήλωση στη σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει μια επιθετική εμπορική πολιτική, χρησιμοποιώντας τους δασμούς ως μοχλό πίεσης προς συμμάχους και αντιπάλους. Αν και η στρατηγική αυτή απέφερε νέες συμφωνίες με σειρά χωρών, η ένταση με την Κίνα είχε φτάσει στα όριά της, προκαλώντας αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και διακυμάνσεις στα διεθνή χρηματιστήρια.

Η συμφωνία-πλαίσιο αποτυπώνει έναν πραγματιστικό συμβιβασμό: οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο των κρίσιμων τομέων τεχνολογίας και ασφάλειας, ενώ η Κίνα εξασφαλίζει ανακούφιση από νέους δασμούς και σταθερότητα στις εξαγωγές της.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα συγκροτήσουν μικτή επιτροπή οικονομικού συντονισμού, με συμμετοχή υπουργείων, βιομηχανικών ενώσεων και κεντρικών τραπεζών.

Αντίκτυπος στις αγορές και στη ναυτιλία

Οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν θετικά τα πρώτα νέα, με σταθεροποίηση στις τιμές των μετάλλων και των ενεργειακών προϊόντων, αλλά και ενίσχυση των ναυτιλιακών μετοχών που επηρεάζονται από τη ροή φορτίων μεταξύ Ασίας και Αμερικής.

Η πιθανότητα τερματισμού του εμπορικού πολέμου θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την ανάκαμψη των ναύλων στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την ανασύνταξη των logistics στο Ειρηνικό.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια σταθερή εμπορική σχέση ΗΠΑ–Κίνας θα μπορούσε να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχθηκε το παγκόσμιο εμπόριο τα τελευταία δύο χρόνια και να ανακόψει τη μεταφορά βιομηχανικών επενδύσεων προς τρίτες χώρες της Ασίας.

Η συνάντηση Τραμπ–Σι, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πεμπτη, θεωρείται σημείο καμπής για τις διεθνείς ισορροπίες. Αν οι δύο πλευρές επιβεβαιώσουν το πλαίσιο συνεργασίας, θα ανοίξει ο δρόμος για μια νέα εποχή οικονομικής συνεννόησης, χωρίς ωστόσο να εκλείψουν οι στρατηγικές διαφορές.

Ακόμα κι αν η συμφωνία δεν επιλύει τα βαθύτερα ζητήματα – τεχνολογία, ασφάλεια, γεωπολιτική επιρροή – το γεγονός ότι οι δίαυλοι διαλόγου επανέρχονται είναι από μόνο του σημαντική ένδειξη σταθεροποίησης.