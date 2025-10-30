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Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε και την Κούβα - Δεκάδες νεκροί σε Αϊτή και Τζαμάικα
Ειδήσεις
10:12 - 30 Οκτ 2025

Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε και την Κούβα - Δεκάδες νεκροί σε Αϊτή και Τζαμάικα

Reporter.gr Newsroom
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Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε την Κούβα νωρίς το πρωί της Τετάρτης ως τυφώνας Κατηγορίας 3, μετά την καταστροφική του διέλευση από τη δυτική Τζαμάικα την Τρίτη.

Στην Αϊτή, οι πλημμύρες σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους 10 παιδιά, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 13 άτομα αγνοούνται.

Η Μελίσα έφτασε κοντά στο Chivirico της Κούβας, με ανέμους 125 μιλίων/ώρα γύρω στις 3 τα ξημερώματα, 14 ώρες μετά το πρώτο της πέρασμα από τη δυτική Τζαμάικα. Μέχρι τις 11 το πρωί (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), βρισκόταν περίπου 150 μίλια νότια από τις Κεντρικές Μπαχάμες ως τυφώνας Κατηγορίας 2, με μέγιστους ανέμους 100 μιλίων/ώρα.

Η καταιγίδα κινείται γρήγορα προς τα βορειοανατολικά, καθώς ένα μεσαίου πλάτους καιρού σύστημα αρχίζει να την παρασύρει. Αναμένεται να στραφεί προς τις Βερμούδες μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, όπου έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τυφώνα.

Η Μελίσα έφτασε στην Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας Κατηγορίας 5 με ανέμους 185 μιλίων/ώρα. Πλάνα έδειχναν πλημμυρισμένους δρόμους και κατεστραμμένα κτίρια, αλλά η πλήρης έκταση της ζημιάς δεν ήταν ακόμη γνωστή.

Στην Αϊτή, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Petit-Goâve, όταν υπερχείλισε ο ποταμός La Digue, σύμφωνα με τις αρχές. Την περασμένη εβδομάδα είχαν αναφερθεί ήδη τρεις θάνατοι από τα καιρικά φαινόμενα, όταν η Μελίσσα ήταν ακόμη τροπική καταιγίδα.

Στη νότια Αϊτή, αρκετές πόλεις έχουν καλυφθεί από τα νερά. Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας δρόμους και σπίτια, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες σχολείων. Πάνω από 13.900 άτομα έχουν καταφύγει σε προσωρινά καταφύγια.

Ο αμερικανικός στρατός και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αξιολογούν τις ανάγκες της περιοχής. Οι ΗΠΑ στέλνουν ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών και έρευνας-διάσωσης, ενώ η Τζαμάικα έχει ήδη ζητήσει βοήθεια.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις κυβερνήσεις Τζαμάικας, Αϊτής, Δομινικανής Δημοκρατίας και Μπαχαμών.

Το Νότιο Στρατηγείο των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ετοιμάζει αποστολή για αξιολόγηση των αναγκών στην Τζαμάικα, όπως ανακοίνωσε ο συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίζ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν κατά την προετοιμασία για τον τυφώνα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Τζαμάικας.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικας κήρυξε όλη τη χώρα περιοχή φυσικής καταστροφής, καθώς οι αρχές αξιολογούν ζημιές στις δυτικές επαρχίες Manchester, St. Elizabeth, Westmoreland, St. James και Hanover — με την St. Elizabeth να είναι «κάτω από το νερό».

Η Μελίσσα διέσχισε την Κούβα την Τετάρτη, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες. Αναμένονταν 25 έως 50 εκατοστά βροχής (και έως 63 εκατοστά σε ορεινές περιοχές), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι είχαν ήδη εκκενωθεί μέχρι το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος είπε ότι η χώρα προετοιμάστηκε για το «χειρότερο σενάριο».

Προειδοποιήσεις για τυφώνα εκδόθηκαν για τις επαρχίες Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín και Las Tunas, ενώ για την Camagüey υπήρχε προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα.

Στην Ναυτική Βάση Γκουαντάναμο, οι αξιωματούχοι σχεδίαζαν να αξιολογήσουν τις ζημιές μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενώ είχαν ήδη εκκενώσει περίπου 860 άτομα (στρατιώτες, προσωπικό, οικογένειες και 80 κατοικίδια).

Μετά το πέρασμά της από την Τζαμάικα, η Μελίσσα υποχώρησε προσωρινά σε Κατηγορία 3, ενισχύθηκε όμως ξανά σε Κατηγορία 4 λόγω των πολύ θερμών νερών (άνω των 30°C), πριν μειωθεί ξανά σε Κατηγορία 3 κατά την είσοδό της στην Κούβα.

Το τρίτο και τελευταίο πέρασμα της Μελίσσας — ως ισχυρός τυφώνας Κατηγορίας 2 ή 3 — αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης στις Κεντρικές ή Νοτιοανατολικές Μπαχάμες, πιθανότατα στο Long Island ή στο Crooked Island, με αναμενόμενο κύμα θύελλας ύψους 1,5 έως 2,5 μέτρων.

Αργότερα, θα κινηθεί βόρεια προς τις Βερμούδες, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους, βροχές και επικίνδυνα κύματα. Στη συνέχεια, η υγρασία της θα τροφοδοτήσει άλλη καταιγίδα που θα πλήξει τις ανατολικές ΗΠΑ (από τη Μεντ-Ατλάντικ μέχρι τη Νέα Αγγλία) με ισχυρούς ανέμους και βροχές.

Η Μελίσσα αναμένεται να περάσει νότια από το Νιούφαουντλαντ του Καναδά μέχρι το Σάββατο, προτού διαλυθεί στον Βόρειο Ατλαντικό.

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