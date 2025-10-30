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Γερουλάνος: Κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ το Συνέδριο - Υπήρχε εκπροσώπηση στην κηδεία του Σαββόπουλου
Πολιτική
09:20 - 30 Οκτ 2025

Γερουλάνος: Κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ το Συνέδριο - Υπήρχε εκπροσώπηση στην κηδεία του Σαββόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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«Τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή. Μέχρι σήμερα ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος είναι εκτός κάλπης, ένα μέρος που έδειχνε ανοχή προς τον πρωθυπουργό - έδειχνε δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός άντεχε. Αυτό βλέπουμε ότι έχει αλλάξει, ο κόσμος περιμένει μια πολιτική αλλαγή», εκτίμησε ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ. «Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ εύφορο το έδαφος για το ΠΑΣΟΚ να ασκήσει την αντιπολίτευση που πρέπει και να παρουσιάσει το πρόγραμμά του», πρόσθεσε.

Όπως είπε, ο κόσμος ο πολύς είναι σπίτι του. «Αν υπολογίσει κανείς την αποχή, περίπου 3 ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σπίτια τους. Η δική μας δουλειά είναι να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πηγαίνουν πουθενά. Έχουν πάει κατά καιρούς προς τα αριστερά, προς τα δεξιά», συνέχισε ο κ. Γερουλάνος, ενώ απαντώντας για το αν αυτή η μερίδα του εκλογικού σώματος στρέφεται προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε:

«Δεν είναι απόλυτα έτσι. Αυτό που πετυχαίνει η προοπτική ενός κόμματος, το οποίο είναι άλλο από την παρουσία ενός κόμματος, είναι συσπείρωση εκείνων των δυνάμεων. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από την κάλπη και δεν κινητοποιούνται. Δική μας δουλειά λοιπόν είναι να βγούμε έξω να φέρουμε αυτόν τον κόσμο στην κάλπη για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα Συνέδριο».

«Δεν με φοβίζουν οι διαφορετικές απόψεις εντός του ΠΑΣΟΚ»

Κληθείς να σχολιάσει την πολυφωνία εντός του κόμματος για το πού θα πρέπει να στραφεί το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε πως το κόμμα ήταν πάντα ένα κόμμα σύνθεσης, επομένως το να ακουστούν διαφορετικές απόψεις είναι κάτι που τον ίδιο δεν τον φοβίζει. «Η σοβαρή πολιτική συζήτηση που συνθέτει απόψεις είναι αυτό που δίνει στον χώρο μας δύναμη, οι αντιπαραθέσεις δεν με ενοχλούν καθόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές, να μην έχει προτάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για ένα κοινό καλό και εγώ δεν βλέπω κανέναν αυτήν τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος να παλέψει», συμπλήρωσε.

Τέλος, ως προς την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο κ. Γερουλάνος επισήμανε:

«Εξηγήσεις δόθηκαν για αυτό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε, όλοι μεγαλώσαμε μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας - και βάζω όλους μας στη γραμμή αυτή - η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ»



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