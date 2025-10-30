ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η UniCredit, κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ, αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank σε 29,5%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:46 - 30 Οκτ 2025

Η UniCredit, κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ, αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank σε 29,5%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η UniCredit έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9% στην Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»). H έγκριση αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη σταθερή συμμόρφωση της UniCredit με το εποπτικό πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών για την απόκτηση από την UniCredit έμμεσης ειδικής συμμετοχή σε εποπτευόμενες θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank (οι «Λοιπές Εποπτικές Εγκρίσεις»).

Σε πλήρη συμμόρφωση με την αιτηθείσα έγκριση από την ΕΚΤ, η UniCredit προχώρησε στη σύναψη πρόσθετων χρηματοοικονομικών μέσων, αυξάνοντας τη συνολική της θέση στην Alpha Bank σε περίπου 29,5%.

Η αύξηση της συμμετοχής πραγματοποιήθηκε με έκπτωση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και συνοδεύτηκε από την υλοποίηση στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), η οποία διασφαλίζει, υπό ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους, μέρος της συνολικής συμμετοχής έναντι πιθανής απομείωσης της αξίας της, με αποτέλεσμα η συνολική απόδοση της επένδυσης να επηρεάζεται ελάχιστα. Ο κεφαλαιακός αντίκτυπος, σε περίπτωση πλήρους μετατροπής των χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να επιτευχθεί άμεση συμμετοχή περίπου 29,5%, παραμένει περί τις 80 μονάδες βάσης του δείκτη CET1, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Μετά την λήψη των λοιπών εποπτικών εγκρίσεων, ποσοστό 9,8% της συμμετοχής που κατέχει σήμερα η UniCredit θα ενοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity consolidation), επιτρέποντας την αναγνώριση ισόποσου τμήματος των καθαρών κερδών της Alpha Bank στη γραμμή εσόδων και τα καθαρά κέρδη της UniCredit. Η σχετική κεφαλαιακή επιβάρυνση από την ενοποίηση του 9,8% είναι επουσιώδης.

Η απόφαση σχετικά με το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή και ενοποίηση του υπολοίπου ποσοστού, που κατέχεται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει αξιολόγησης της σχέσης απόδοσης και κερδοφορίας αφενός, και κεφαλαιακού αντικτύπου και δυνατότητας διανομής μερίσματος αφετέρου. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθείται και για το πρόσθετο ποσοστό 3% που κατέχει η UniCredit στην Commerzbank μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων. Η UniCredit παραμένει προσηλωμένη στη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων της.

Η UniCredit πιστεύει ακράδαντα στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Η επιτυχής στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank δίνει τη δυνατότητα στους δύο Ομίλους να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς των πληρωμών, των εξειδικευμένων χρηματοδοτικών υπηρεσιών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των κεφαλαιαγορών, της διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, οι Έλληνες πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής ποιότητας, ενώ η UniCredit αξιοποιεί τα “product factories” του Ομίλου της, ενσωματώνοντας παράλληλα σημαντικό μέρος των καθαρών κερδών της Alpha Bank στα δικά της οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερουλάνος: Κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ το Συνέδριο - Υπήρχε εκπροσώπηση στην κηδεία του Σαββόπουλου
Πολιτική

Γερουλάνος: Κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ το Συνέδριο - Υπήρχε εκπροσώπηση στην κηδεία του Σαββόπουλου

Την Δευτέρα (3/11) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο
Magazino

Την Δευτέρα (3/11) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Βασικές συμβουλές για την αποταμίευση και τη διαχείριση των οικονομικών σας
Οικονομία

Βασικές συμβουλές για την αποταμίευση και τη διαχείριση των οικονομικών σας

Interwood - Ξυλεμπορία: Ο κ. Νικόλαος Γεράρδης υπέβαλε την παραίτησή του
Αναλύσεις

Interwood - Ξυλεμπορία: Ο κ. Νικόλαος Γεράρδης υπέβαλε την παραίτησή του

Ο Τραμπ μειώνει τους δασμούς στην Κίνα μετά τη συνάντηση με τον Σι - Τα ανταλλάγματα
Ειδήσεις

Ο Τραμπ μειώνει τους δασμούς στην Κίνα μετά τη συνάντηση με τον Σι - Τα ανταλλάγματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης
Επιχειρήσεις

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών
Ανακοινώσεις

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ