Τραμπ για Νέα Υόρκη: Δεν θα διαθέσω ομοσπονδιακά κεφάλαια αν κερδίσει ο Μαμντάνι – Στήριξη στον Κουόμο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε δημόσια κατά της υποψηφιότητας του Ζοχράν Μαμντάνι για δήμαρχο της Νέας Υόρκης, προβάλλοντας ισχυρές ενστάσεις για τις ιδεολογικές του θέσεις και τις εν δυνάμει επιπτώσεις για την πόλη. Επιπλέον δήλωσε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Άντριου Κούμο, πρώην κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος μετά την απρόσμενη ήττα του κατά του Μαμντάνι στην εσωκομματική κούρσα για το χρίσμα υποψηφιότητας των Δημοκρατικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαμντάνι, που έχει καταφέρει να αναπτύξει μία δυναμική καμπάνια και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στα νεανικά κοινά, αυτοπροσδιορίζεται ως Δημοκράτης Σοσιαλιστής και έχει ταράξει τα νερά και εντός του κόμματος των Δημοκρατικών τόσο για τις απόψεις του περί αναδιανομής του πλούτου, όσο και για τις θέσεις του στο Παλαιστινιακό. Τάσσεται υπέρ του παγώματος των ενοικίων στη Νέα Υόρκη και δωρεάν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τον στηρίζουν προσωπικότητες όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ. Η Κάμαλα Χάρις έχει δηλώσει ήπια υποστήριξη της υποψηφιότητας Μαμντάνι, ενώ σύμφωνα με μεταδόσεις διεθνών μέσων ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα έχει προσφερθεί να λειτουργήσει ως άτυπος σύμβουλός του.

Σε περίπτωση που ο ινδικής και ουγκαντικής καταγωγής Μαμντάνι καταφέρει να εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος Δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ακόμη και με αποστολή… στρατού στη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί ο «κομμουνιστής», όπως τον έχει χαρακτηρίσει, Μαμντάνι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ για την υποψηφιότητα του Μαμντάνι

«Εάν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι απόλυτα απίθανο να συνεισφέρω ομόσπονδα κεφάλαια, πέραν του απολύτως ελάχιστου όπως απαιτείται, για το πολυαγαπημένο μου πρώτο σπίτι, εξαιτίας του γεγονότος ότι, ως κομμουνιστής, αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης!

Τα πράγματα μπορούν μόνο να χειροτερέψουν με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω ως Πρόεδρος να στείλω καλό χρήμα μετά από κακή επένδυση. Είναι υποχρέωσή μου να διοικώ το Έθνος, και είναι ισχυρή μου πεποίθηση ότι η Νέα Υόρκη θα εξελιχθεί σε πλήρη και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή εάν ο Μαμντάνι νικήσει. Οι αρχές του έχουν δοκιμαστεί εδώ και χίλια χρόνια, και ποτέ δεν υπήρξαν επιτυχημένες.

Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να δω έναν Δημοκρατικό, που έχει ιστορικό επιτυχίας, να νικήσει, παρά έναν κομμουνιστή χωρίς εμπειρία και με ιστορικό ολικής αποτυχίας. Δεν ήταν τίποτα ως βουλευτής στην Πολιτεία, κατετάγη στο κάτω μέρος της τάξης και, ως δήμαρχος ενδεχομένως, ξανά, της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου, δεν έχει καμία ευκαιρία να την επαναφέρει στη πρώην της δόξα!

Πρέπει επίσης να θυμηθούμε αυτό — Μια ψήφος υπέρ του Κέρτις Σλίβα (που δείχνει πολύ καλύτερα χωρίς το μπερέ!) είναι ψήφος υπέρ του Μαμντάνι. Είτε προσωπικά αρέσει ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στην πραγματικότητα δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να ψηφίσεις γι’ αυτόν, και να ελπίζεις ότι θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός για αυτό, ο Μαμντάνι δεν είναι!»