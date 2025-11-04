Τραμπ για Νέα Υόρκη: Δεν θα διαθέσω ομοσπονδιακά κεφάλαια αν κερδίσει ο Μαμντάνι – Στήριξη στον Κουόμο
08:37 - 04 Νοε 2025

Τραμπ για Νέα Υόρκη: Δεν θα διαθέσω ομοσπονδιακά κεφάλαια αν κερδίσει ο Μαμντάνι – Στήριξη στον Κουόμο

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε δημόσια κατά της υποψηφιότητας του Ζοχράν Μαμντάνι για δήμαρχο της Νέας Υόρκης, προβάλλοντας ισχυρές ενστάσεις για τις ιδεολογικές του θέσεις και τις εν δυνάμει επιπτώσεις για την πόλη. Επιπλέον δήλωσε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Άντριου Κούμο, πρώην κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος μετά την απρόσμενη ήττα του κατά του Μαμντάνι στην εσωκομματική κούρσα για το χρίσμα υποψηφιότητας των Δημοκρατικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαμντάνι, που έχει καταφέρει να αναπτύξει μία δυναμική καμπάνια και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στα νεανικά κοινά, αυτοπροσδιορίζεται ως Δημοκράτης Σοσιαλιστής και έχει ταράξει τα νερά και εντός του κόμματος των Δημοκρατικών τόσο για τις απόψεις του περί αναδιανομής του πλούτου, όσο και για τις θέσεις του στο Παλαιστινιακό. Τάσσεται υπέρ του παγώματος των ενοικίων στη Νέα Υόρκη και δωρεάν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τον στηρίζουν προσωπικότητες όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ. Η Κάμαλα Χάρις έχει δηλώσει ήπια υποστήριξη της υποψηφιότητας Μαμντάνι, ενώ σύμφωνα με μεταδόσεις διεθνών μέσων ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα έχει προσφερθεί να λειτουργήσει ως άτυπος σύμβουλός του.

Σε περίπτωση που ο ινδικής και ουγκαντικής καταγωγής Μαμντάνι καταφέρει να εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος Δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ακόμη και με αποστολή… στρατού στη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί ο «κομμουνιστής», όπως τον έχει χαρακτηρίσει, Μαμντάνι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ για την υποψηφιότητα του Μαμντάνι

«Εάν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι απόλυτα απίθανο να συνεισφέρω ομόσπονδα κεφάλαια, πέραν του απολύτως ελάχιστου όπως απαιτείται, για το πολυαγαπημένο μου πρώτο σπίτι, εξαιτίας του γεγονότος ότι, ως κομμουνιστής, αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης!

Τα πράγματα μπορούν μόνο να χειροτερέψουν με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω ως Πρόεδρος να στείλω καλό χρήμα μετά από κακή επένδυση. Είναι υποχρέωσή μου να διοικώ το Έθνος, και είναι ισχυρή μου πεποίθηση ότι η Νέα Υόρκη θα εξελιχθεί σε πλήρη και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή εάν ο Μαμντάνι νικήσει. Οι αρχές του έχουν δοκιμαστεί εδώ και χίλια χρόνια, και ποτέ δεν υπήρξαν επιτυχημένες.

Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να δω έναν Δημοκρατικό, που έχει ιστορικό επιτυχίας, να νικήσει, παρά έναν κομμουνιστή χωρίς εμπειρία και με ιστορικό ολικής αποτυχίας. Δεν ήταν τίποτα ως βουλευτής στην Πολιτεία, κατετάγη στο κάτω μέρος της τάξης και, ως δήμαρχος ενδεχομένως, ξανά, της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου, δεν έχει καμία ευκαιρία να την επαναφέρει στη πρώην της δόξα!

Πρέπει επίσης να θυμηθούμε αυτό — Μια ψήφος υπέρ του Κέρτις Σλίβα (που δείχνει πολύ καλύτερα χωρίς το μπερέ!) είναι ψήφος υπέρ του Μαμντάνι. Είτε προσωπικά αρέσει ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στην πραγματικότητα δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να ψηφίσεις γι’ αυτόν, και να ελπίζεις ότι θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός για αυτό, ο Μαμντάνι δεν είναι!»

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

