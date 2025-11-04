Σουδάν: Τουλάχιστον 1.500 άμαχοι νεκροί τον Οκτώβριο - Ο φονικότερος μήνας από την έναρξη του εμφυλίου

Περισσότεροι από 1.500 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στο Σουδάν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ Acled, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για τον πιο αιματηρό μήνα για τον άμαχο πληθυσμό από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, τον Απρίλιο του 2023, ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς.

Αν συμπεριληφθούν και οι νεκροί μαχητές, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του Οκτωβρίου ξεπερνά τους 3.000, σύμφωνα με την Acled, η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα της από ποικίλες πηγές – μέσα ενημέρωσης, θεσμούς και τοπικούς συνεργάτες.

Στην πόλη Ελ Φασέρ και τις γύρω περιοχές, η οργάνωση κατέγραψε 2.176 νεκρούς, εκ των οποίων 1.385 ήταν άμαχοι. Η ΜΚΟ προειδοποιεί ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι δυσκολίες επικοινωνίας καθιστούν δύσκολη την πλήρη καταγραφή των απωλειών. Πηγές κοντά στη φιλο-στρατιωτική εξουσία αναφέρουν ότι μόνο στα τέλη Οκτωβρίου περισσότεροι από 2.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη.

Από τα μέσα Απριλίου του 2023, η Acled έχει καταγράψει σχεδόν 49.800 νεκρούς σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 15.300 άμαχοι. Οι μισοί από αυτούς εντοπίζονται στις περιοχές του Βόρειου Νταρφούρ και του Χαρτούμ, με περίπου 14.000 και 11.200 θύματα αντίστοιχα. Εκατοντάδες ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους στην αμφισβητούμενη περιοχή Αμπιέι, την οποία διεκδικούν τόσο το Σουδάν όσο και το Νότιο Σουδάν.

Ο απολογισμός, ωστόσο, παραμένει προσωρινός, καθώς πολλά θύματα δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει εκατομμύρια εκτοπισμένους και έχει οδηγήσει στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.