10:30 - 07 Νοε 2025

ifo: Ο πληθωρισμός «ροκανίζει» τους προϋπολογισμούς για τη δικαιοσύνη στα γερμανικά κρατίδια

Reporter.gr Newsroom
Τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας δαπάνησαν λιγότερα χρήματα για το δικαστικό σύστημα σε πραγματικούς όρους τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνει μια νέα μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο ifo για λογαριασμό του Ιδρύματος Friedrich-Ebert (FES).

«Ο πληθωρισμός έχει “εξαφανίσει” τις ονομαστικές αυξήσεις στους δικαστικούς προϋπολογισμούς. Το μερίδιο των δαπανών για τη δικαιοσύνη στους κρατικούς προϋπολογισμούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία 20 χρόνια, λίγο κάτω από το 4 %», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Ραμόνα Σμιντ.

Οι δαπάνες για τη δικαιοσύνη στα ομόσπονδα κρατίδια αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους. Ωστόσο, οι κατά κεφαλήν δαπάνες, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, μειώθηκαν το 2022 και το 2023, αφού είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους το 2021. Το 2023, το Αμβούργο (373 ευρώ) και το Βερολίνο (298 ευρώ) δαπάνησαν τα περισσότερα κατά κεφαλήν για το δικαστικό σύστημα, ακολουθούμενα από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (288 ευρώ) και την Έσση (265 ευρώ). Άλλα κρατίδια, όπως η Βάδη-Βυρτεμβέργη (181 ευρώ) ή το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν (176 ευρώ), δαπανούν σημαντικά λιγότερα για το δικαστικό σύστημα. Με ποσοστό 5,5 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού, το μερίδιο των δαπανών για τη δικαιοσύνη ήταν υψηλότερο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ακολουθούμενη από το Ζάαρλαντ (4,3 %) και τη Σαξονία (4,1 %). Σε ομόσπονδα κρατίδια όπως το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν (2,4 %) ή τη Βρέμη (2,4 %), σημαντικά μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού κατευθύνθηκε στη δικαιοσύνη.

«Υπάρχουν συνεχείς διαμαρτυρίες σχετικά με τους οικονομικούς πόρους του δικαστικού συστήματος στη Γερμανία. Δεν μπορέσαμε, ωστόσο, να εντοπίσουμε κάποια σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες τις τελευταίες δεκαετίες», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Άαρον Γκύντερ. Οι δαπάνες προσωπικού αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για τη δικαιοσύνη στα ομόσπονδα κρατίδια, ακολουθούμενες από τα διοικητικά κόστη. Από το 2015 παρατηρείται μια μικρή αύξηση στη στελέχωση του δικαστικού συστήματος, η οποία είναι ιδιαίτερα αισθητή στο δικαστικό σώμα. «Ένα επόμενο βήμα θα ήταν να συνδεθούν οι ανάγκες του δικαστικού συστήματος με την τάση των δαπανών. Έτσι θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε περισσότερα συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος», προσθέτει ο Γκύντερ.

Η μελέτη εξετάζει τις προγραμματισμένες δαπάνες των επιμέρους ομόσπονδων κρατιδίων για το δικαστικό σύστημα, βάσει των ετησίως δημοσιευμένων προϋπολογισμών για τα έτη 2000 έως 2023. Όλες οι δαπάνες για τη δικαιοσύνη καταγράφονται σε επίπεδο υπουργείων δικαιοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 10:54
