Ναυτιλιακή ασφάλεια: Ανησυχία προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα «κρούσματα» πειρατείας
Ειδήσεις
13:59 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κατάφερε να ξεφύγει από πειρατές που το προσέγγισαν με ταχύπλοο ανοικτά των ακτών της Σομαλίας την Παρασκευή (7/11), σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση της πειρατείας ύστερα από χρόνια σχετικής ηρεμίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα πρόσφατο κύμα ένοπλων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή — συμπεριλαμβανομένης της πρώτης που φέρεται να εμπλέκει Σομαλούς πειρατές εδώ και έναν χρόνο — έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κρίσιμης ενέργειας και αγαθών προς τις παγκόσμιες αγορές.

Το περιστατικό της Παρασκευής (7/11) συνέβη κοντά στο σημείο μιας επίθεσης που σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, με στόχο το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων Hellas Aphrodite, με σημαία Μάλτας, σύμφωνα με αξιωματούχο της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.

Το δεξαμενόπλοιο LNG, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας ταυτοποίησαν ως Al Thumama, ανέφερε ότι ένα μικρό σκάφος με τρεις επιβαίνοντες πλησίασε το πλοίο, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και άλλες πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Ρας Λαφάν (Κατάρ) προς το Σβινούιστσι (Πολωνία) μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, κατάφερε να απομακρυνθεί και να ξεφύγει από το ταχύπλοο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

