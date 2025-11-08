Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία: Έξι νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές

Ένας ανεμοστρόβιλος που σάρωσε πόλη στη νότια Βραζιλία άφησε πίσω του τουλάχιστον έξι νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως δύο ακόμη άτομα αγνοούνται, ενώ προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Το ακραίο φαινόμενο χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής το Ρίο Μπονίτο ντο Ιγκουασού, μια πόλη περίπου 14.000 κατοίκων στην πολιτεία Παρανά. Η σφοδρή καταιγίδα, που διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν σαν να ήταν παιχνίδια, ενώ πολλά κτίρια ισοπεδώθηκαν. Οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως και 250 χιλιομέτρων την ώρα, συνοδευόμενοι από έντονη χαλαζόπτωση.

«Τα κατέστρεψε όλα. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία… Τι θα κάνουμε τώρα;» δήλωσε η Ροσελέι Νταλκάντον, καθώς στεκόταν μπροστά στα ερείπια του καταστήματός της. Ομάδες διάσωσης εργάζονταν ασταμάτητα, ψάχνοντας ανάμεσα στα χαλάσματα για τυχόν επιζώντες ή θύματα. Σε κοντινή περιοχή στήθηκε προσωρινό καταφύγιο για τους πληγέντες. «Η εικόνα θυμίζει πεδίο μάχης», είπε ο Φερνάντο Σούνιγκ, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Παρανά, στο πρακτορείο G1.

Daylight reveals horrific destruction in Rio Bonito do Iguaçu, Brazil — a municipality of nearly 15,000 that took a direct hit from a violent tornado just hours ago. At least 5 people are dead and dozens more injured. pic.twitter.com/XXFAymiWHb — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 8, 2025

Ο Σούνιγκ τόνισε ότι είναι πιθανό να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, καθώς ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης, όπου η πυκνότητα του πληθυσμού είναι μεγάλη. «Όταν τέτοια φαινόμενα πλήττουν αστικές περιοχές, οι συνέπειες είναι ολέθριες και συχνά θανατηφόρες», σημείωσε.

Aerial view of the catastrophic damage from the monster tornado that tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured.



It looks like a war zone!



? Alex Rafael Silvério pic.twitter.com/dtNOqb8G6A — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 8, 2025

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρατίνιο Τζούνιορ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τις σφοδρές καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Παρανά, καθώς και στις γειτονικές πολιτείες Σάντα Καταρίνα και Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.