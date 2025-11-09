Λαβρόφ: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο
Ειδήσεις
11:06 - 09 Νοε 2025

Λαβρόφ: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα επιμένει πως τα ρωσικά συμφέροντα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ria Novosti, ο Λαβρόφ ανέφερε πως οι δύο υπουργοί διατηρούν τακτική τηλεφωνική επικοινωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

Επανεκκίνηση επαφών μετά το διπλωματικό ψυχρό κλίμα

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έρχονται σε μια στιγμή που οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον παραμένουν τεντωμένες, μετά την ακύρωση της δεύτερης συνόδου κορυφής μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, όπως το Reuters και τους Financial Times, η ακύρωση της συνάντησης αποδόθηκε στην αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρούμπιο, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συζήτηση, όπως μεταδίδεται, κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διέψευσε δημοσιεύματα που ήθελαν τον Ρώσο υπουργό να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Πούτιν μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατες εικασίες».

Η New START και το μέλλον του ελέγχου των πυρηνικών

Παράλληλα, ο Λαβρόφ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Ρωσία, μέσω διπλωματικών διαύλων, ότι εξετάζουν την πρόταση του Πούτιν για τη διατήρηση των περιορισμών που προβλέπει η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START), η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του 2026.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την Ουάσινγκτον. Μας ειπώθηκε μέσω διπλωματικών οδών ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παρατείνει μονομερώς τους περιορισμούς της συνθήκης για έναν ακόμη χρόνο, εφόσον οι ΗΠΑ πράξουν το ίδιο.

Η αναφορά του Λαβρόφ στη διάθεση για συνάντηση με τον Ρούμπιο εκλαμβάνεται από διεθνείς αναλυτές ως σημάδι περιορισμένης αποκλιμάκωσης μετά από μήνες ψυχρότητας στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η Ουάσινγκτον θα ανταποκριθεί άμεσα σε μια τέτοια πρόσκληση, καθώς οι διαφορές γύρω από την Ουκρανία παραμένουν βαθιές και δύσκολα γεφυρώσιμες.

