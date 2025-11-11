Φονική έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 8 νεκροί
10:07 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι αρχές στην Ινδία ερευνούν μια φονική έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα αργά το βράδυ της Δευτέρας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη (11/11).

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο (Red Fort) στο Νέο Δελχί. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει την αιτία της έκρηξης, ωστόσο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας δήλωσαν στο Associated Press ότι έχει κατατεθεί δικογραφία με βάση τους αντιτρομοκρατικούς νόμους. Οι αξιωματούχοι μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το AP.

Ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Μπουτάν την Τρίτη, δήλωσε ότι οι ερευνητές θα «φτάσουν ως τη ρίζα αυτής της συνωμοσίας».

«Οι συνωμότες δεν θα γλιτώσουν – όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Μόντι.

Τι γνωρίζουμε για την έκρηξη:

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη ενώ περίμενε στο φανάρι

Η έκρηξη το βράδυ της Δευτέρας φέρεται να ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai i20, το οποίο είχε σταματήσει σε φανάρι, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Άμιτ Σαχ. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες αρκετά κοντινά αυτοκίνητα και ρίκσα.

«Ένα αργοκίνητο όχημα σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι. Σημειώθηκε έκρηξη μέσα σε αυτό, και ως αποτέλεσμα υπέστησαν ζημιές και τα γειτονικά οχήματα», δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν σπασμένα τζάμια, παραμορφωμένα μέταλλα και φλόγες που κατέκαιγαν τα οχήματα. Η έκρηξη άφησε πίσω της διαμελισμένα πτώματα και κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και προσπάθησε να απομακρύνει το πλήθος που συγκεντρωνόταν.

Ο Ομ Πρακάς Γκούπτα, κάτοικος της περιοχής, είπε στο AP: «Άκουσα την έκρηξη ενώ ήμουν στο σπίτι. Έτρεξα έξω με τα παιδιά μου και είδα αρκετά οχήματα στις φλόγες, μέλη σωμάτων παντού».

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η αιτία διερευνάται ακόμη

Την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης ηγείται η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA), η ομοσπονδιακή αντιτρομοκρατική αρχή της Ινδίας, σε συνεργασία με ιατροδικαστικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σαχ ανέφερε ότι εξετάζονται «όλες οι πιθανότητες» και ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας θα καταλήξουν σύντομα σε συμπεράσματα. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αναμένεται να αποτελέσουν βασικό στοιχείο της έρευνας.

«Εξετάζουμε κάθε ενδεχόμενο και θα διεξαγάγουμε πλήρη έρευνα», δήλωσε ο Σαχ.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές έθεσαν σε κατάσταση συναγερμού σημαντικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων της Βομβάης και της πολιτείας Ουτάρ Πραντές που συνορεύει με το Νέο Δελχί.

Η υπηρεσία ασφαλείας που φυλάσσει καίριες εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα –όπως το διεθνές αεροδρόμιο του Δελχί, το μετρό και κυβερνητικά κτίρια– ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της βρίσκεται επίσης σε επιφυλακή.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα πλήθη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο και να παραμένουν σε επαγρύπνηση σε τουριστικές περιοχές.

Το Κόκκινο Φρούριο, δημοφιλής τουριστικός προορισμός

Το Κόκκινο Φρούριο είναι ένα τεράστιο συγκρότημα από την εποχή των Μουγκάλ και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην παλιά πόλη του Δελχί. Βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα από το Κοινοβούλιο και είναι το σημείο όπου κάθε χρόνο, στις 15 Αυγούστου, οι Ινδοί πρωθυπουργοί εκφωνούν την ομιλία τους για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Η περιοχή γύρω από το φρούριο είναι συνήθως πολυσύχναστη, καθώς αποτελεί κύρια δίοδο προς τα πολυάσχολα παζάρια της παλιάς πόλης.

