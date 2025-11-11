Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία

Νέες πιέσεις ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, ζητώντας της να σταματήσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, μια κίνηση που επαναφέρει στο προσκήνιο την αμφιλεγόμενη στάση της Άγκυρας ως «ουδέτερου παίκτη» στον πόλεμο της Ουκρανίας, την ώρα που η Ελλάδα ενισχύει στρατηγικά τη δική της ενεργειακή συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Κατά τη συνάντηση της 10ης Νοεμβρίου στην Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απηύθυναν σαφές μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό τους Χακάν Φιντάν, τονίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ανάγκη όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. Το αίτημα, όπως υπογραμμίζεται, εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής και την επίσπευση του τέλους του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Τουρκία παραμένει τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG. Παράλληλα, η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται και στον πυρηνικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σταθμό του Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάζεται με ρωσική τεχνολογία και χρηματοδότηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προειδοποίηση των ΗΠΑ προς την Άγκυρα μέσα σε δύο μήνες, γεγονός που αποκαλύπτει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον απέναντι στη διπλωματική και ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τουρκία λειτουργεί ως κρίσιμος δίαυλος για τη μερική παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, διατηρώντας εμμέσως ζωντανή την οικονομική ροή προς τη Μόσχα.

Η πρώτη προειδοποίηση είχε έρθει τον Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, είχε καλέσει τον Τούρκο ηγέτη να «σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία». Όπως είχε επισημάνει τότε, τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού και, κατ’ επέκταση, του πολέμου στην Ουκρανία.