ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία
Ειδήσεις
15:44 - 11 Νοε 2025

Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέες πιέσεις ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, ζητώντας της να σταματήσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, μια κίνηση που επαναφέρει στο προσκήνιο την αμφιλεγόμενη στάση της Άγκυρας ως «ουδέτερου παίκτη» στον πόλεμο της Ουκρανίας, την ώρα που η Ελλάδα ενισχύει στρατηγικά τη δική της ενεργειακή συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Κατά τη συνάντηση της 10ης Νοεμβρίου στην Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απηύθυναν σαφές μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό τους Χακάν Φιντάν, τονίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ανάγκη όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. Το αίτημα, όπως υπογραμμίζεται, εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής και την επίσπευση του τέλους του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Τουρκία παραμένει τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG. Παράλληλα, η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται και στον πυρηνικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σταθμό του Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάζεται με ρωσική τεχνολογία και χρηματοδότηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προειδοποίηση των ΗΠΑ προς την Άγκυρα μέσα σε δύο μήνες, γεγονός που αποκαλύπτει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον απέναντι στη διπλωματική και ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τουρκία λειτουργεί ως κρίσιμος δίαυλος για τη μερική παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, διατηρώντας εμμέσως ζωντανή την οικονομική ροή προς τη Μόσχα.

Η πρώτη προειδοποίηση είχε έρθει τον Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, είχε καλέσει τον Τούρκο ηγέτη να «σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία». Όπως είχε επισημάνει τότε, τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού και, κατ’ επέκταση, του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης
Ειδήσεις

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ρούμπιο: Η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη

Πάπας Λέων: Η ειρήνη απειλείται όταν η οικονομία προτιμά το εμπόριο όπλων απ&#039; την ανθρώπινη ζωή
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Η ειρήνη απειλείται όταν η οικονομία προτιμά το εμπόριο όπλων απ' την ανθρώπινη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ