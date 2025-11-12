Άρειος Πάγος: Ξεκινά η ανάκριση για Καραμανλή και Τριαντόπουλο - Διασφαλισμένο το απόρρητο των διαδικασιών
16:36 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για τις ανακριτικές διαδικασίες στις δύο υποθέσεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών (Κώστας Καραμανλής - Χρήστος Τριαντόπουλος) που σχετίζονται με το δυστύχημα των Τεμπών.

Με επίσημη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ενημέρωσε για την πρόοδο των δύο εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών (Ν. 3126/2003) σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών. Οι υποθέσεις αφορούν τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι στεγαστικές και κτιριακές ρυθμίσεις για την πρώτη υπόθεση, στην οποία η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις ολοκληρώνονται και η ανακριτική διαδικασία θα ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών.

Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπογράμμισε ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης, καθώς και στην εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, αλλά και για τους διαδίκους.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Όπως είναι γνωστό ενώπιον του Αρείου Πάγου εκκρεμούν κατόπιν της ενεργοποίησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών κατά την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος δύο υποθέσεις.

Ο Άρειος Πάγος, προκειμένου οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές να επιτελέσουν απερίσπαστες το έργο τους, να αποδώσουν δικαιοσύνη και να απαντηθούν τα εύλογα ερωτήματα των πολιτών για τις υποθέσεις αυτές, προχώρησε στην υποστήριξη του δύσκολου έργου των ανακρίσεων με σειρά μέτρων σχετικών με την οργάνωση διαδικασιών και την διαμόρφωση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν χώροι που μετασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν με σύγχρονα συστήματα ψηφιοποίησης προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια, λειτουργική αυτονομία και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις υψηλές απαιτήσεις των υποθέσεων.

Δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης (επί του ζητήματος έχουμε τοποθετηθεί και στο από 7-8-2025 δελτίο τύπου μας) και στην εξυπηρέτηση των αναγκών όχι μόνον των Δικαστικών Συμβουλίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, αλλά και των διαδίκων.

Σήμερα, η ανάκριση της υπόθεσης, που προηγήθηκε χρονικά, διεξάγεται κανονικά στον επιλεγέντα χώρο.

Όσον αφορά στην ανάκριση της δεύτερης υπόθεσης οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι χώροι των γραφείων θα παραδοθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας στο Δικαστικό Συμβούλιο, τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Η υποχρέωση της προστασίας της δίκαιης δίκης και η με ασφάλεια άσκηση των καθηκόντων των κληρωθέντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στις συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν, όπως και σε κάθε δίκη, αδιαπραγμάτευτη αρχή του Αρείου Πάγου».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 16:45
