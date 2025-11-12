ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
O Πούτιν ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citigroup
Ειδήσεις
18:55 - 12 Νοε 2025

O Πούτιν ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citigroup

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε την πώληση των δραστηριοτήτων της Citigroup στη Ρωσία, καθώς η αμερικανική τράπεζα συνεχίζει να μειώνει την παρουσία της στη χώρα, στο πλαίσιο των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία.  

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, το γραφείο του Πούτιν δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citi στην επενδυτική τράπεζα Renaissance Capital, η οποία εδρεύει στη Μόσχα, για ποσό που δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Citi επιβεβαίωσε την πιθανή πώληση, χωρίς όμως να κατονομάσει τη Renaissance ως τον αγοραστή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα απαιτήσει επιπλέον εγκρίσεις. Η Renaissance με τη σειρά της επιβεβαίωσε την πώληση στους Financial Times, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση φέρνει τη Wall Street τράπεζα ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αποχώρησή της από τη Ρωσία. Η Citi είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021 την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την εγχώρια αγορά λιανικής στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την απομάκρυνση από την καταναλωτική τραπεζική εκτός ΗΠΑ, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Τζέιν Φρέιζερ.

Στη συνέχεια, η τράπεζα προσπάθησε να πουλήσει τις ρωσικές της δραστηριότητες, αλλά αντιμετώπισε περιορισμένο ενδιαφέρον λόγω των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εκτεταμένη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο του 2022, η Citi ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σταδιακό κλείσιμο των δραστηριοτήτων της στη λιανική και εμπορική τραπεζική στη Ρωσία, αφού ο Πούτιν απαγόρευσε σε ξένες εταιρείες από τα «μη φιλικά» κράτη - δηλαδή εκείνα που είχαν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα για τον πόλεμο - να πωλούν τα μερίδιά τους σε ρωσικές εταιρείες, γεγονός που περιέπλεξε τη διαδικασία.

Από τότε, η Citi έχει κλείσει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες θεσμικής τραπεζικής στη Ρωσία, ενώ το 2024 έκλεισε και το τελευταίο υποκατάστημα λιανικής και απενεργοποίησε όλες τις χρεωστικές κάρτες της.

Φέτος, το Κρεμλίνο ενέκρινε επίσης την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Goldman Sachs σε αρμενικό επενδυτικό ταμείο, λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της ολλανδικής ING από τη ρωσική αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους
Ειδήσεις

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως
Ειδήσεις

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ