O Πούτιν ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citigroup

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε την πώληση των δραστηριοτήτων της Citigroup στη Ρωσία, καθώς η αμερικανική τράπεζα συνεχίζει να μειώνει την παρουσία της στη χώρα, στο πλαίσιο των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, το γραφείο του Πούτιν δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citi στην επενδυτική τράπεζα Renaissance Capital, η οποία εδρεύει στη Μόσχα, για ποσό που δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Citi επιβεβαίωσε την πιθανή πώληση, χωρίς όμως να κατονομάσει τη Renaissance ως τον αγοραστή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα απαιτήσει επιπλέον εγκρίσεις. Η Renaissance με τη σειρά της επιβεβαίωσε την πώληση στους Financial Times, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση φέρνει τη Wall Street τράπεζα ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αποχώρησή της από τη Ρωσία. Η Citi είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021 την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την εγχώρια αγορά λιανικής στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την απομάκρυνση από την καταναλωτική τραπεζική εκτός ΗΠΑ, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Τζέιν Φρέιζερ.

Στη συνέχεια, η τράπεζα προσπάθησε να πουλήσει τις ρωσικές της δραστηριότητες, αλλά αντιμετώπισε περιορισμένο ενδιαφέρον λόγω των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εκτεταμένη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο του 2022, η Citi ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σταδιακό κλείσιμο των δραστηριοτήτων της στη λιανική και εμπορική τραπεζική στη Ρωσία, αφού ο Πούτιν απαγόρευσε σε ξένες εταιρείες από τα «μη φιλικά» κράτη - δηλαδή εκείνα που είχαν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα για τον πόλεμο - να πωλούν τα μερίδιά τους σε ρωσικές εταιρείες, γεγονός που περιέπλεξε τη διαδικασία.

Από τότε, η Citi έχει κλείσει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες θεσμικής τραπεζικής στη Ρωσία, ενώ το 2024 έκλεισε και το τελευταίο υποκατάστημα λιανικής και απενεργοποίησε όλες τις χρεωστικές κάρτες της.

Φέτος, το Κρεμλίνο ενέκρινε επίσης την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Goldman Sachs σε αρμενικό επενδυτικό ταμείο, λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της ολλανδικής ING από τη ρωσική αγορά.