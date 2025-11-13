Ζελένσκι: Ζήτημα επιβίωσης για την Ουκρανία η χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες που άκουσαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η σημασία του να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης των περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη.

«Ελπίζω, Θεός να ευλογεί, να πάρουμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV στο Κίεβο. «Είναι ζήτημα επιβίωσης για εμάς - γι’ αυτό τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Και βασίζομαι στους εταίρους μας».

Το εάν και πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια αποτελεί αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων από την αρχή του πολέμου, όμως τους τελευταίους μήνες η συζήτηση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις στήριξης προς την Ουκρανία, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει γίνει πλέον σαφές ένα δυσάρεστο γεγονός: οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν τη δημοσιονομική ευχέρεια για να χρηματοδοτήσουν την ουκρανική άμυνα αποκλειστικά από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις διαπραγματεύσεις με το Βέλγιο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του στο σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων -τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε βελγικό έδαφος. Ωστόσο, η τελευταία σύνοδος κορυφής της ΕΕ, τον Οκτώβριο, κατέληξε χωρίς συμφωνία, καθώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπάρτ ντε Βέβερ επέμεινε στις επιφυλάξεις του. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στη νέα σύνοδο της 18ης και 19ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι είναι σαφής: αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.

Ο χρόνος, όμως, πιέζει. Αν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν εξασφαλιστεί νέα χρηματοδότηση, η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες δυσκολίες, χωρίς σαφή τρόπο να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της πολεμικής της προσπάθειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί επίσης ότι οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελούν σκόπιμη τακτική του Βλαντίμιρ Πούτιν για να επιβραδύνει τις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, ωθώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να εστιάσουν στην προστασία των δικών τους συνόρων.

«Κατάφερε να τρομάξει τις ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτός ήταν ο στόχος του – και τον πέτυχε».

Στο μέτωπο των μαχών, η Ουκρανία δίνει σκληρή μάχη για την υπεράσπιση της πόλης Ποκρόβσκ, την οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ως επικοινωνιακό όπλο για να πείσει τις ΗΠΑ ότι η νίκη της είναι ζήτημα χρόνου.

«Θα πουν στον Αμερικανό πρόεδρο: “Σας το είπαμε, εμπιστευθείτε μας – σε έναν μήνα το Ντονμπάς θα είναι δικό μας”», σημείωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, αυτή η μάχη –αν και εξαιρετικά επώδυνη για την Ουκρανία– έκανε τον Οκτώβριο τον πιο αιματηρό μήνα για τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής, με περισσότερους από 25.000 Ρώσους νεκρούς.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις, καθώς ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς ταλανίζει την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ της χώρας, αγγίζοντας ακόμη και πρώην συνεργάτες του προέδρου. Ο ίδιος έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «κανείς στην Ουκρανία δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Ο πρόεδρος μιας χώρας σε πόλεμο δεν μπορεί να έχει φίλους», τόνισε.

Καθώς όμως ο πόλεμος συνεχίζεται, η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χωρίς απόφαση για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπάρχει βιώσιμη λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Και έτσι, ακόμη κι αν η χώρα καταφέρει να επιβιώσει από έναν σκληρό χειμώνα, το πραγματικά δύσκολο διάστημα ίσως ξεκινήσει με την ανοιξιάτικη αποδέσμευση των πάγων.