ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Ζήτημα επιβίωσης για την Ουκρανία η χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων
Ειδήσεις
16:47 - 13 Νοε 2025

Ζελένσκι: Ζήτημα επιβίωσης για την Ουκρανία η χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες που άκουσαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η σημασία του να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης των περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη.  

«Ελπίζω, Θεός να ευλογεί, να πάρουμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV στο Κίεβο. «Είναι ζήτημα επιβίωσης για εμάς - γι’ αυτό τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Και βασίζομαι στους εταίρους μας».

Το εάν και πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια αποτελεί αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων από την αρχή του πολέμου, όμως τους τελευταίους μήνες η συζήτηση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις στήριξης προς την Ουκρανία, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει γίνει πλέον σαφές ένα δυσάρεστο γεγονός: οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν τη δημοσιονομική ευχέρεια για να χρηματοδοτήσουν την ουκρανική άμυνα αποκλειστικά από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις διαπραγματεύσεις με το Βέλγιο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του στο σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων -τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε βελγικό έδαφος. Ωστόσο, η τελευταία σύνοδος κορυφής της ΕΕ, τον Οκτώβριο, κατέληξε χωρίς συμφωνία, καθώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπάρτ ντε Βέβερ επέμεινε στις επιφυλάξεις του. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στη νέα σύνοδο της 18ης και 19ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι είναι σαφής: αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.

Ο χρόνος, όμως, πιέζει. Αν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν εξασφαλιστεί νέα χρηματοδότηση, η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες δυσκολίες, χωρίς σαφή τρόπο να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της πολεμικής της προσπάθειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί επίσης ότι οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελούν σκόπιμη τακτική του Βλαντίμιρ Πούτιν για να επιβραδύνει τις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, ωθώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να εστιάσουν στην προστασία των δικών τους συνόρων.

«Κατάφερε να τρομάξει τις ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτός ήταν ο στόχος του – και τον πέτυχε».

Στο μέτωπο των μαχών, η Ουκρανία δίνει σκληρή μάχη για την υπεράσπιση της πόλης Ποκρόβσκ, την οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ως επικοινωνιακό όπλο για να πείσει τις ΗΠΑ ότι η νίκη της είναι ζήτημα χρόνου.

«Θα πουν στον Αμερικανό πρόεδρο: “Σας το είπαμε, εμπιστευθείτε μας – σε έναν μήνα το Ντονμπάς θα είναι δικό μας”», σημείωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, αυτή η μάχη –αν και εξαιρετικά επώδυνη για την Ουκρανία– έκανε τον Οκτώβριο τον πιο αιματηρό μήνα για τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής, με περισσότερους από 25.000 Ρώσους νεκρούς.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις, καθώς ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς ταλανίζει την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ της χώρας, αγγίζοντας ακόμη και πρώην συνεργάτες του προέδρου. Ο ίδιος έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «κανείς στην Ουκρανία δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Ο πρόεδρος μιας χώρας σε πόλεμο δεν μπορεί να έχει φίλους», τόνισε.

Καθώς όμως ο πόλεμος συνεχίζεται, η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χωρίς απόφαση για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπάρχει βιώσιμη λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Και έτσι, ακόμη κι αν η χώρα καταφέρει να επιβιώσει από έναν σκληρό χειμώνα, το πραγματικά δύσκολο διάστημα ίσως ξεκινήσει με την ανοιξιάτικη αποδέσμευση των πάγων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 16:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτική θύελλα για τον Ζελένσκι ελέω σκανδάλου διαφθοράς και ασφυκτική πίεση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ
Ειδήσεις

Πολιτική θύελλα για τον Ζελένσκι ελέω σκανδάλου διαφθοράς και ασφυκτική πίεση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ

Γαλλία: 10 χρόνια μετά το Bataclan οι πληγές από την τρομοκρατία παραμένουν ανοιχτές
Ειδήσεις

Γαλλία: 10 χρόνια μετά το Bataclan οι πληγές από την τρομοκρατία παραμένουν ανοιχτές

Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό &amp; Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Επετειακή εκδήλωση για τα 30 του χρόνια
Επιχειρήσεις

Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Επετειακή εκδήλωση για τα 30 του χρόνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο
Ειδήσεις

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ