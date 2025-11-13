Γαλλία: 10 χρόνια μετά το Bataclan οι πληγές από την τρομοκρατία παραμένουν ανοιχτές

Η Γαλλία απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής την Πέμπτη (13/11) στους 130 ανθρώπους που σκοτώθηκαν πριν από 10 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης ενόπλων και βομβιστών αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι στόχευσαν καφέ, εστιατόρια και την αίθουσα συναυλιών Bataclan.

Οι επιθέσεις ήταν οι φονικότερες που σημειώθηκαν σε γαλλικό έδαφος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τραυματίζοντας βαθιά την εθνική ψυχή της Γαλλίας και οδηγώντας σε έκτακτα μέτρα ασφαλείας, πολλά από τα οποία έχουν πλέον ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

Η επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 ξεκίνησε με επιθέσεις αυτοκτονίας έξω από το στάδιο Stade de France, οι οποίες σκότωσαν ένα άτομο -τον οδηγό λεωφορείου Μανουέλ Ντίας- και συνεχίστηκε με ένοπλους να ανοίγουν πυρ σε πέντε διαφορετικά σημεία στο κέντρο του Παρισιού.

«Ένα δυσαναπλήρωτο κενό»

«Από εκείνη τη 13η Νοεμβρίου υπάρχει ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει», είπε με τρεμάμενη φωνή η κόρη του Ντίας, Σοφί, στην τελετή, καθώς θυμόταν τις ατελείωτες τηλεφωνικές κλήσεις της οικογένειας εκείνη τη νύχτα, προσπαθώντας να τον εντοπίσουν, πριν μάθουν πως είχε υπάρξει το πρώτο θύμα των δραστών.

«Είθε να ευαισθητοποιήσουμε τις νεότερες γενιές, να μεταδώσουμε τις αξίες της Δημοκρατίας μας και να θυμίσουμε όλες εκείνες τις αθώες ζωές που χάθηκαν, όπως ο πατέρας μου, που έφυγε πολύ νωρίς, χωρίς κανέναν λόγο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ανάμεσα στους αξιωματούχους που απέτισαν φόρο τιμής στον Ντίας και τα υπόλοιπα θύματα με ενός λεπτού σιγή και κατάθεση στεφάνων μπροστά από το Stade de France.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Μακρόν, επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων θα τιμήσουν τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε κάθε σημείο των επιθέσεων.

Οι ενώσεις θυμάτων αναφέρουν ότι δύο επιζώντες των επιθέσεων αυτοκτόνησαν αργότερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 132.

Επίθεση στην κουλτούρα της Γαλλίας

Ο ιστορικός Ντενί Πεσανσκί δήλωσε ότι αυτό που έκανε τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου μοναδικές -εφόσον στόχευσαν μέρη όπου ο κόσμος διασκέδαζε- ήταν ότι «ο καθένας μπορούσε να είναι θύμα».

Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, είπε στο ραδιόφωνο RTL:

«Οι τρομοκράτες ήθελαν να επιτεθούν σε αυτή την κουλτούρα που μας χαρακτηρίζει -την κουλτούρα της χαράς, της γιορτής, της διαφορετικότητας, της συντροφικότητας και της μουσικής».

Δέκα χρόνια μετά, η φύση της απειλής στη Γαλλία έχει μεταλλαχθεί.

«Μια επίθεση όπως εκείνη που, δυστυχώς, βιώσαμε πριν από δέκα χρόνια, στις 13 Νοεμβρίου, είναι λιγότερο πιθανή σήμερα. Η εξασθένηση του Ισλαμικού Κράτους την καθιστά πολύ λιγότερο πιθανή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ στο BFM TV.

«Ωστόσο, η απειλή παραμένει υψηλή με άτομα που βρίσκονται στο εθνικό έδαφος, ριζοσπαστικοποιούνται πολύ γρήγορα και σχεδιάζουν βίαιες ενέργειες».

Αργότερα, οι αξιωματούχοι θα αποτίσουν φόρο τιμής στους 90 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο Bataclan.

Ο Σεμπαστιέν Λασκού, που βρισκόταν εκεί πριν από δέκα χρόνια ακούγοντας το συγκρότημα Eagles of Death Metal, θυμάται πως «ο κόσμος κατέληξε στριμωγμένος ο ένας πάνω στον άλλο, σωριασμένος σαν ένα σώμα».

«Και μετά ήρθε η μυρωδιά του αίματος», είπε ο Λασκού, σήμερα 46 ετών. Ένας φίλος του πυροβολήθηκε θανάσιμα προσπαθώντας να προστατεύσει ένα άλλο μέλος της παρέας τους.

Ο Λασκού υποφέρει ακόμη από μετατραυματικό στρες και δεν μπορεί να βρίσκεται σε χώρους με πολύ κόσμο ή κλειστούς χώρους, ούτε καν σε κινηματογράφους. «Οι δυνατοί ήχοι του θυμίζουν πυροβολισμούς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.