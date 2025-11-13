Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Επετειακή εκδήλωση για τα 30 του χρόνια

Το Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή του (1995–2025), διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στον Ελληνικό Κόσμο (18:00-20:30). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Τιμώμενη πόλη είναι η Pudong New Era, ο κορυφαίος προορισμός της Σαγκάης για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Αποτελεί την έδρα της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου της Κίνας στην οποία πολλές Ελληνικές εταιρίες διατηρούν γραφεία.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Κώστας Καραμανλής, Πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Εξοχότατος Πρέσβης της Λ.Δ. της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Fang Qiu, καθώς και ο Δήμαρχος της Pudong, Shanghai και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δημοτικής Κυβέρνησης Shanghai, κ. Wu Jincheng.

Τιμητικές διακρίσεις για τη διαμόρφωση και ενίσχυση των Ελληνοκινεζικών σχέσεων των τελευταίων 30 ετών, θα απονεμηθούν μεταξύ άλλων στους κ.κ. Κώστα Καραμανλή, Γιώργο Ανωμερίτη, Γιώργο Προκοπίου, Κυριάκο Δερμάτη.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης και μέλη της πολιτικής ζωής της χώρας, Διπλωμάτες, εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών Επιμελητηρίων, μέλη της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας από όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας

