Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Κάλεσμα για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα

Η Ευρώπη χρειάζεται να υιοθετήσει μια «πιο επιθετική» προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα, δήλωσε ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, καθώς εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg σήμερα (18/11), ο πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ παρότρυνε την ΕΕ να προχωρήσει με το σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Θα ήταν ένα «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της ολοένα και πιο περιορισμένης χρηματοδότησης του Κιέβου «για αρκετά χρόνια», τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, είπε.

«Πιστεύω ότι αυτό θα σηματοδοτούσε επίσης ένα νέο βήμα - μια πιο επιθετική Ευρώπη», δήλωσε. «Η στιγμή για να δράσουν με τόλμη είναι τώρα», πρόσθεσε.

Ο Γουίτακερ προειδοποίησε επίσης ότι η δυσκολία προλεψιμότητας της Ρωσίας - και όχι η στρατιωτική της ισχύς - σημαίνει ότι θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον του νατοϊκού εδάφους. «Συμφωνούμε με τους συμμάχους μας, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή», είπε ο απεσταλμένος.

Η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη ώστε να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Κρεμλίνου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δεν αποτελεί έκπληξη. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν εκτίθενται στον ίδιο βαθμό.

Ωστόσο, το μήνυμα του Γουίτακερ προς την Ευρώπη να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία έρχεται σε κάποια αντίθεση με τη συχνά αμφίσημη στάση του Τραμπ όσον αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα σχόλιά του ευθυγραμμίζονται με μια αλλαγή τόνου από τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα υποστήριζε προτεινόμενη νομοθεσία στη Γερουσία των ΗΠΑ για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων και δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα -μέτρα που θα επηρέαζαν ιδίως την Ινδία και την Κίνα.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, που προωθεί τη συγκεκριμένη πρόταση, δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Κογκρέσο θα προχωρήσει στη νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δασμών 500% σε χώρες που κάνουν επιχειρήσεις με τη Ρωσία.