ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Κάλεσμα για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα
Ειδήσεις
17:46 - 18 Νοε 2025

Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Κάλεσμα για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη χρειάζεται να υιοθετήσει μια «πιο επιθετική» προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα, δήλωσε ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, καθώς εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg σήμερα (18/11), ο πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ παρότρυνε την ΕΕ να προχωρήσει με το σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Θα ήταν ένα «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της ολοένα και πιο περιορισμένης χρηματοδότησης του Κιέβου «για αρκετά χρόνια», τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, είπε.

«Πιστεύω ότι αυτό θα σηματοδοτούσε επίσης ένα νέο βήμα - μια πιο επιθετική Ευρώπη», δήλωσε. «Η στιγμή για να δράσουν με τόλμη είναι τώρα», πρόσθεσε.
Ο Γουίτακερ προειδοποίησε επίσης ότι η δυσκολία προλεψιμότητας της Ρωσίας - και όχι η στρατιωτική της ισχύς - σημαίνει ότι θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον του νατοϊκού εδάφους. «Συμφωνούμε με τους συμμάχους μας, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή», είπε ο απεσταλμένος.

Η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη ώστε να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Κρεμλίνου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δεν αποτελεί έκπληξη. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν εκτίθενται στον ίδιο βαθμό.

Ωστόσο, το μήνυμα του Γουίτακερ προς την Ευρώπη να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία έρχεται σε κάποια αντίθεση με τη συχνά αμφίσημη στάση του Τραμπ όσον αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα σχόλιά του ευθυγραμμίζονται με μια αλλαγή τόνου από τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα υποστήριζε προτεινόμενη νομοθεσία στη Γερουσία των ΗΠΑ για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων και δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα -μέτρα που θα επηρέαζαν ιδίως την Ινδία και την Κίνα.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, που προωθεί τη συγκεκριμένη πρόταση, δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Κογκρέσο θα προχωρήσει στη νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δασμών 500% σε χώρες που κάνουν επιχειρήσεις με τη Ρωσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτοπούλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη - Οι αντιδράσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Πολιτοπούλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη - Οι αντιδράσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις μετά τη Liberation Day
Σχόλια Αγοράς

Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις μετά τη Liberation Day

Γερουλάνος: Ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής η επόμενη Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ
Πολιτική

Γερουλάνος: Ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής η επόμενη Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια
Ειδήσεις

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια
Ειδήσεις

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης
Ειδήσεις

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ