Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο - 13 νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Ειδήσεις
14:58 - 19 Νοε 2025

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο - 13 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Μια ισραηλινή επίθεση στην νότιο-λιβανέζικη πόλη Σιδώνα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε μαχητές οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, δρούσαν σε ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα στο πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό καταυλισμό Αΐν αλ-Χιλέουε, κοντά στη Σιδώνα.

Το στρατιωτικό επιτελείο ανέφερε επίσης ότι το συγκρότημα χρησιμοποιείται από τη Χαμάς για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Η Χαμάς από τη μεριά της καταδίκασε την επίθεση σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της. «Οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες του στρατού της Σιωνιστικής Κατοχής ότι ο στοχευμένος χώρος αποτελεί "εκπαιδευτικό συγκρότημα της οργάνωσης" είναι καθαρή κατασκευή και ψέματα, με στόχο να δικαιολογηθεί η εγκληματική του επιθετικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι η επίθεση στόχευσε έναν ανοικτό αθλητικό χώρο που χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του καταυλισμού, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε καταυλισμούς προσφύγων στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε φυλάκια εντός του Λιβάνου και συχνά πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο νότο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η φιλοϊρανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ ή, μερικές φορές, μέλη της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είχαν συμφωνήσει πέρυσι σε ανακωχή, η οποία προέβλεπε ότι η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση δεν θα κατείχε όπλα στο νότο και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν πλήρως από τον Λίβανο.

