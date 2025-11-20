ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 13,4% του τζίρου στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/11) τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 13,4% έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 24,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 13,4% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 30,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Αύξηση κατά 13,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 13,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

• Αύξηση κατά 13,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 13,7% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Αύξηση κατά 23,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από την μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Αύξηση κατά 13,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 13,0% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 39,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Αύξηση κατά 12,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: • Αύξηση κατά 13,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

• Αύξηση κατά 12,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2025 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 24,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 24,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. • Αύξηση κατά 22,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 37,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

• Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς