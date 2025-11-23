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Μπολσονάρο: «Σε στιγμή παράνοιας» έκαψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι
Ειδήσεις
21:20 - 23 Νοε 2025

Μπολσονάρο: «Σε στιγμή παράνοιας» έκαψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να καταστρέψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που υποχρεούται να φορά, αποδίδοντας την πράξη του σε «παράνοια» λόγω φαρμακευτικής αγωγής. Η κατάθεση αυτή περιλαμβάνεται σε έγγραφο του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του AFP.

Ο 70χρονος πολιτικός τέθηκε χθες υπό προσωρινή κράτηση, καθώς θεωρείται ύποπτος για προσπάθεια διαφυγής. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το βραχιολάκι από «περιέργεια», όμως στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η ενέργεια έγινε σε κατάσταση σύγχυσης.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί από τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση για την απόπειρα πραξικοπήματος που στόχευε στην ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος του 2022 και την αποτροπή της ανάληψης της εξουσίας από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Την προσωρινή κράτησή του διέταξε ο ισχυρός δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για εκτέλεση της ποινής αλλά για αναγκαίο μέτρο ώστε να αποτραπεί τυχόν φυγή. Σύμφωνα με την απόφασή του, ο Μπολσονάρο προσπάθησε να καταστρέψει το βραχιολάκι ώστε να διαφύγει κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των υποστηρικτών του, που ήταν προγραμματισμένη κοντά στην κατοικία του στη Μπραζίλια.

Ο δικαστής προειδοποίησε για «υψηλό κίνδυνο φυγής», σημειώνοντας ότι η περιοχή όπου διαμένει ο Μπολσονάρο βρίσκεται δίπλα σε πρεσβείες, μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει απόπειρα διαφυγής ή αναζήτηση ασύλου.

Ο πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της ενέργειάς του συνεχίζονται.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 20:49
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