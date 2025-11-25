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Μαζικές αεροπορικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία: Εννέα νεκροί εν μέσω κλιμάκωσης και διπλωματικών εντάσεων
Ειδήσεις
10:43 - 25 Νοε 2025

Μαζικές αεροπορικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία: Εννέα νεκροί εν μέσω κλιμάκωσης και διπλωματικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι δέχθηκαν «μαζικές» επιθέσεις από την αντίπαλη πλευρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στο Κίεβο από ρωσικό πλήγμα και άλλοι τρεις στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ.

Οι νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν ενώ η Μόσχα –η οποία έχει προειδοποιήσει ότι θα αυξήσει τους βομβαρδισμούς αν το Κίεβο δεν αποδεχτεί το 28 σημείων σχέδιο ειρήνευσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– απέρριψε χθες τη σχετική ευρωπαϊκή αντιπρόταση, την οποία θεωρεί ευνοϊκή για την Ουκρανία.

Παράλληλα, οι χώρες της λεγόμενης «Συμμαχίας των προθύμων», που στηρίζουν στρατιωτικά και πολιτικά το Κίεβο, συνεδριάζουν εκ νέου σήμερα.

Στη Ρωσία, ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεων Ταγκανρόγκ και Νεκλινόφσκι, στην Αζοφική Θάλασσα. Επιθέσεις καταγράφηκαν και στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, όπου οι αρχές ανέφεραν μία από τις πιο εκτεταμένες ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές, με έξι τραυματίες και ζημιές σε περίπου 20 κατοικίες.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα — ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.

Στο Κίεβο, ο αριθμός των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις της νύχτας αυξήθηκε σε έξι. Τέσσερις σκοτώθηκαν στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολυκατοικία στη συνοικία Ντινπρόφσκι. Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική και συνδυασμένη επίθεση» κατά κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Όπως κάθε χειμώνα από το 2022, η Ρωσία στοχοθετεί συστηματικά ενεργειακά δίκτυα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ φέτος πλήττει και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Από την πλευρά της, η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο και σε ολόκληρη τη χώρα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά την απόρριψη των ευρωπαϊκών προτάσεων επί του σχεδίου Τραμπ από τη Μόσχα. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε —σύμφωνα με το TASS— ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο «δεν είναι εποικοδομητικό» και «δεν ταιριάζει» στη Ρωσία.

Η «Συμμαχία των προθύμων» αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις επί του αμερικανικού σχεδίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε το Σάββατο ότι, χωρίς ουσιαστικά μέτρα αποτροπής, υπάρχει κίνδυνος η Ρωσία να μην τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

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