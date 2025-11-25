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Ρεκόρ έτους στον τζίρο - Επίδοση που μπαίνει στο Top 10 όλων των εποχών
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10:31 - 25 Νοε 2025

Ρεκόρ έτους στον τζίρο - Επίδοση που μπαίνει στο Top 10 όλων των εποχών

Reporter.gr Newsroom
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Με ρεκόρ έτους η εκκίνηση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή τη φορά στον τζίρο με τα 875 εκατ. ευρώ να κατατάσσουν την χθεσινή συνεδρίαση στο top-10 όλων των εποχών σε συναλλακτική δραστηριότητα (εκτός placement ή νέας εισαγωγής μετοχών) κυρίως εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του MSCI και της εξόδου της Metlen -1,2% από τον ελληνικό δείκτη, με τις συναλλαγές στην μετοχή να ξεπερνούν τα 482 εκ. (11,4 εκ. τεμάχια) ή το 8% του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2065 μονάδες +0,18% επανάφερε την συνολική απόδοση στο +40,6% από την αρχή του χρόνου ενώ μόλις τέσσερις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου η μηνιαία απόδοση βρίσκεται στο +3,5%.

Υποχώρηση – από τα υψηλά έτους – είχαμε και στην ΔΕΗ -1,3% παρά την αύξηση της τιμής στόχου από την Eurobank Equities στα 21 ευρώ, αλλά και στην ΕΥΔΑΠ -1,4%, σε αντίθεση με τα νέα υψηλά στον ΤΙΤΑΝ +2,1% , άνοδο για την ΕΕΕ +1,5% όπως και για την ΒΙΟ +1,5%.

Δυνατή η κίνηση στην μεσαία με ΕΧΑΕ +5,2% με τα αποτελέσματα ενεαμήνου να επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις με τα έσοδα +62% στα 64 εκ. και τα ebitda +95% στα 36 εκ., ΦΡΛΚ +4% και ΙΝΛΟΤ +2,2% στον απόηχο του απόλυτα επιτυχημένου Athex mid cap conference που έλαβε χώρα χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο με πληθώρα συναντήσεων συνολικά 18 εισηγμένων εταιριών και πολλών αναλυτών και θεσμικών επενδυτών.

Μέσα από το συνέδριο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και η χρηματοδοτική ανάγκη του ΑΔΜΗΕ για το μεγάλο επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας ύψους 5,9 δις περίπου , με τους διοικούντες πάντως να υποστηρίζουν ότι μια πιθανή ΑΜΚ δεν θα ξεπερνούσε σε καμία περίπτωση το 1 δις ευρώ ενώ δεν αποκλείστηκε και η περίπτωση συγχώνευσης της Holding με την IPTO.

Στις υπόλοιπες παρουσιάσεις ο κοινός παρονομαστής είναι οι συγκριτικά χαμηλές αποτιμήσεις (σε επίπεδο ebitda x) , η συνεχιζόμενη γεωγραφική και προιοντική ανάπτυξη των εισηγμένων καθώς και η γενικευμένη πλέον έλλειψη εργατικού δυναμικού (εξειδικευμένου και μη).

Στα επιχειρηματικά νέα ανακοινώθηκε από την ΠΡΟΦ η απόκτηση του 87% της Algosystems , με την εταιρία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια κίνηση εξαγοράς μέχρι το τέλος του έτους, με το M&A program της εταιρίας σε πλήρη λειτουργία που κοιτάει για οργανική αλλά και ανόργανη ανάπτυξη με προβλεπόμενα έσοδα το 2026 κοντά στα 75 εκ. ευρώ.

Ισχυρή κίνηση και στις ΗΠΑ με τον S&P +1,55% να επανέρχεται δυναμικά πάνω από τις 6700 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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