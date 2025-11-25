Electra Hotels & Resorts: Επίσημη πρεμιέρα για το Electra Rhythm Athens – Οι επενδύσεις

Σε επενδυτική “ρότα” βαδίζει ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts, που πέρα από τη νέα ανάπτυξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων των μονάδων της.

Έτσι, τη Δευτέρα (24/11), είχε την επίσημη πρώτη του, το ανανεωμένο 4 άστερο Electra Rhythm Athens, στην οδό Ερμού 5, κοντά στο Σύνταγμα. Πρόκειται για μια παρέμβαση που κράτησε 6 μήνες και συνολικά ανήλθε στα 8 εκατ. ευρώ. ‘Ηδη, βέβαια, από τον περασμένο Μάιο, το ξενοδοχείο δέχεται επισκέπτες έχοντας μια πιο σύγχρονη εικόνα ‘δεμένη” με το άκρως ζωντανό σημείο αυτό της πρωτεύουσας. Έχει, δε, εμπορική αναφορά στο πιο νεανικό κοινό ενώ στόχος είναι η ανάδειξή των σημείων καφεστίασης που διαθέτει.

To ξενοδοχείο είναι σήμερα δυναμικότητας 101 δωματίων από 109 που διέθετε μέχρι πρότινος, με την πληρότητα τόσο στο Electra Rhythm Athens, όσο και στις άλλες δύο μονάδες του ομίλου, το Electra Metropolis Athens και το Electra Palace Athens, να υπερβαίνει σταθερά το 90%. Σημειωτέον ότι Electra Hotel Athens ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που εγκαινίασε ο όμιλος το 1965.

Το ‘’Electra Rhythm Athens’’

Τώρα, το νέο ξενοδοχείο συμπληρώνει τον "καμβά" προσφοράς των Electra Hotels στο κέντρο των Αθηνών, έχοντας με σαφώς πιο ανάλαφρο σχεδιασμό σε σύγκριση με τις άλλες δύο μονάδες του ομίλου στο κέντρο της Αθήνας, το Εlectra Palace στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου και το Electra Metropolis στην οδό Μητροπόλεως, που είναι και 5άστερα. Στις εθνικότητες του ανανεωμένου ξενοδοχείου η παρουσία του ελληνικού κοινού είναι πολύ σημαντική στο 25%, ενώ πρώτη εθνικότητα είναι οι Ισραηλινοί με περίπου 35% και ακολουθούν επίσης οι Αμερικανοί με σημαντική παρουσία και των Γάλλων.

Η δημιουργία του Electra Rhythm Athens είναι το αποτέλεσμα μιας ολιστικής στρατηγικής μελέτης, που αγκάλιασε κάθε πτυχή του έργου: από την τοποθέτηση και το branding, μέχρι την εμπειρία φιλοξενίας, τον σχεδιασμό των χώρων, τη διακόσμηση και την αρχιτεκτονική. Όπως επισημαίνεται «κάθε στοιχείο — αισθητικό, λειτουργικό και βιωματικό — σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπώσει τον νέο, ζωντανό χαρακτήρα του ξενοδοχείου και να υπηρετήσει μια συνεκτική εμπειρία 360°, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη και της αστικής κοινότητας».

Κατά την εορταστική εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας, ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Γιάννης Ρέτσος αναφέρθηκε στις τάσεις του τουρισμού της Αθήνας, με αιχμή και την ανακαινισμένη μονάδα. Ειδικότερα, έκανε λόγο για υψηλές πληρότητες γενικότερα στα ξενοδοχεία του ομίλου στην Αθήνα, σε ποσοστό πάνω από 80 έως 90%, ακολουθώντας την πολύ θετική πορεία του τουρισμού της πόλης.

Προκλήσεις

Ωστόσο, όπως επεσήμανε και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ξενοδόχοι αναβαθμίζουν το προϊόν τους, η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών, καθαριότητας, πεζοδρομίων, πέραν φυσικά και του μεγάλου ζητήματος του κυκλοφοριακού που αντιμετωπίζουν καθημερινά και οι ίδιοι οι Αθηναίοι. «Η Αθήνα, έχει ανέβει σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ως προς τη μέση τιμή δωματίου, ωστόσο αυτό δεν υποστηρίζεται από τις υποδομές. Μιλάμε εδώ και χρόνια για το θέμα των τουριστικών λεωφορείων και την οργανωμένη στάθμευσή τους μέσα στην πόλη και ακόμη δεν φαίνεται να έχει διευθετηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς τις επενδύσεις του ομίλου σε σειρά έρχεται το νέο Εlectra στη Θεσσαλονίκη. Είναι το δεύτερο για τον όμιλο στην πόλη (σ.σ. με παρουσία πέντε και πλέον δεκαετιών, από το 1972 με το εμβληματικό Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους που ανακαινίστηκε το 2020) και θα είναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων έτοιμο πρίν τη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης το 2027. Το νέο άκρως, απαιτητικό project -αν ληφθούν υπόψη και τα αρχαιολογικά ευρήματα δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρικό ακίνητο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Δαγκλή- «τρέχει» ήδη από το 2023 οπότε και ο όμιλος πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό μακροχρόνιας παραχώρησης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η νέα μονάδα 5 αστέρων και δυναμικότητας 165 δωματίων βρίσκεται τώρα στο στάδιο της θεμελίωσης και αντιστοιχεί σε μία επένδυση άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Electra Hotels & Resorts, με έξι ξενοδοχεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κεφαλονιά, έχοντας συμπληρώσει ιστορία 60 ετών στην ελληνική φιλοξενία, προχωρά από το 2026 και σε ολικό ‘’rebranding’’, διαμορφώνοντας εκ νέου κι ενισχύοντας την ταυτότητά του, με τις επίσημες ανακοινώσεις να έρχονται από την ερχόμενη άνοιξη.

Συνολικά ο Όμιλος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις στις υφιστάμενες μονάδες σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και στην Αθήνα, ο όμιλος Electra Hotels & Resorts.

Παράλληλα, επενδύει στην ανακαίνιση 50 δωματίων του ξενοδοχείου Electra Palace στην «καρδιά» της Αθήνας, επί της Ναυάρχου Νικοδήμου. Η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, την εφετινή και την επόμενη χειμερινή περίοδο, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του.