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Γερμανία: Διαδηλώσεις μαθητών που εναντιώνονται στην στρατιωτική θητεία
Ειδήσεις
22:55 - 05 Δεκ 2025

Γερμανία: Διαδηλώσεις μαθητών που εναντιώνονται στην στρατιωτική θητεία

Reporter.gr Newsroom
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Μαθητές σε όλη τη Γερμανία προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματα την Παρασκευή (5/12) για να διαδηλώσουν ενάντια στη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σχετικά με τη στρατιωτική θητεία.

Την Παρασκευή, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια νομική αλλαγή που απαιτεί από όλους τους 18χρονους άνδρες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη σωματική τους ικανότητα και τη διάθεσή τους να υπηρετήσουν στο στρατό. Για τις γυναίκες, το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει προαιρετικό.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε επίσης στην επαναφορά υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για τους άνδρες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά. Αν ο στρατός δεν καταφέρει να καλύψει τους στόχους του για εθελοντικές κατατάξεις, ένα μέρος αυτών που εξετάζονται μπορεί να κληθεί να υπηρετήσει μετά από ξεχωριστή ψηφοφορία στη Μπούντεσταγκ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε περίπου 90 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη Γερμανία. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, περίπου 800 άτομα συγκεντρώθηκαν το πρωί για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταρρύθμιση, ενώ αναμένονται αρκετές χιλιάδες στη γερμανική πρωτεύουσα μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η πρωτοβουλία πίσω από τη διαμαρτυρία, Schulstreik gegen Wehrpflicht (σχολική απεργία ενάντια στην υποχρεωτική θητεία), δήλωσε στην ιστοσελίδα της: «Οι πολιτικοί [και] η Μπούντεσβερ … συζητούν για το πώς πρέπει να επαναφέρουμε τη στρατολόγηση. Αλλά κανείς δεν μιλάει σε εμάς. Κανείς δεν μας ρωτά τι θέλουμε».

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων. Ωστόσο, οι μαθητές και οι νεότερες γενιές επιμένουν ότι η δημόσια συζήτηση για το μέλλον της στρατιωτικής θητείας δεν μπορεί να προχωρά χωρίς τη δική τους φωνή – ειδικά όταν οι ίδιοι θα επηρεαστούν άμεσα από τις αποφάσεις.

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