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Γερμανία: Εκτοξεύονται οι πτωχεύσεις, απειλούνται 285.000 θέσεις εργασίας
Ειδήσεις
11:55 - 09 Δεκ 2025

Γερμανία: Εκτοξεύονται οι πτωχεύσεις, απειλούνται 285.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των επιχειρηματικών πτωχεύσεων στη Γερμανία αναμένεται φέτος να αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από το 2014, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η κρίση απέχει ακόμη από την κορύφωσή της. 

Σύμφωνα με την Creditreform, έως το τέλος του 2025 περίπου 23.900 εταιρείες θα έχουν καταθέσει αίτηση πτώχευσης, αριθμός αυξημένος κατά 8% σε σχέση με πέρυσι. Η τελευταία φορά που οι πτωχεύσεις ξεπέρασαν αυτό το όριο ήταν το 2014, όταν είχαν κλείσει 24.100 επιχειρήσεις.

«Ακόμη δεν έχουμε φθάσει στο αποκορύφωμα», υπογραμμίζει στο ARD ο διευθύνων σύμβουλος της Creditreform, Μπερντ Μπούτοφ, σημειώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων επιδεινώνεται σταθερά σε πολλούς κλάδους. Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες αναγκάζονται να προσφύγουν σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Ο αναλυτής Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς εκτιμά ότι οι καταναλωτικές πτωχεύσεις θα αυξηθούν περαιτέρω, με τη συνολική ζημιά από τις αφερεγγυότητες να φθάνει τα 57 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος. Ως αποτέλεσμα, περίπου 285.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί ή απειλούνται άμεσα.

Οι αναλυτές αποδίδουν την επιδείνωση της οικονομικής εικόνας σε σειρά παραγόντων: την υποχώρηση των ξένων αγορών, το υψηλό ενεργειακό κόστος που κάνει λιγότερο ανταγωνιστικά τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα, τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. «Η βιομηχανία είναι το κλειδί της δημιουργίας αξίας. Το μηχανοστάσιο της Γερμανίας λειτουργεί υπό τεράστια πίεση», τονίζει ο Χαντς, επισημαίνοντας τη μειωμένη εγχώρια ζήτηση και την αύξηση της ανεργίας. «Η κατάσταση είναι εύθραυστη σε όλη την οικονομία. Βλέπω ένα ισχυρό κύμα χρεοκοπιών να έρχεται», προσθέτει.

Οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που καταλήγουν σε πτώχευση απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα, ωστόσο το 2025 έκλεισαν και πολλές μεγαλύτερες εταιρείες. Ανάμεσά τους βρίσκονται και επιχειρήσεις του υγειονομικού τομέα, οι οποίες, παρά τη σταθερή ζήτηση, πιέζονται από αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ακόμη και εταιρείες υψηλής τεχνογνωσίας, ενώ πιέσεις δέχεται και ο παραδοσιακά ισχυρός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να δημιουργηθούν μόνιμα κενά σε τομείς εξειδίκευσης, τα οποία δεν καλύπτονται ούτε με χρήματα ούτε με καλή θέληση», προειδοποιεί ο Χαντς.

Συνολικά, οι πτωχεύσεις όλων των κατηγοριών εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τις 130.000. Από αυτές, 24.000 αφορούν εταιρείες, 76.000 ιδιώτες, ενώ οι υπόλοιπες περίπου 30.000 περιλαμβάνουν αυτοαπασχολούμενους ή άτομα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν και πλέον θεωρούνται οι ίδιοι αφερέγγυοι.

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