Κομισιόν για ελληνικό SAFE: Κανένα εθνικό σχέδιο δεν απορρίφθηκε - «Φυσιολογική διαδικασία» η επανυποβολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε ως «φυσιολογική διαδικασία» την επιστολή που απέστειλε στην Ελλάδα για επανυποβολή του εθνικού σχεδίου επενδύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE, ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Τιερί Ρενιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, εξήγησε ότι η Επιτροπή απευθύνεται στις εθνικές αρχές όταν προκύπτουν απορίες σχετικά με τα σχέδια, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «απολύτως φυσιολογική διαδικασία». Παράλληλα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τα ζητήματα που εντοπίστηκαν, υπογραμμίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα των αμυντικών επενδύσεων και διευκρινίζοντας ότι «κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί».

Σε ερώτηση για πιθανές καθυστερήσεις στην αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου και στην πρώτη εκταμίευση του 15% των εγκεκριμένων δανείων, ο Ρενιέ σημείωσε ότι είναι «ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για καθυστερήσεις». Τόνισε ότι η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των εθνικών σχεδίων με τα κριτήρια του κανονισμού SAFE, όπως η συμμετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, οι προσωρινές κατανομές κονδυλίων και ο αμιγώς αμυντικός χαρακτήρας των επενδύσεων, ενώ διεξάγονται διμερείς συζητήσεις με τα κράτη-μέλη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή είχε εγκρίνει την προσωρινή κατανομή κονδυλίων SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα είχε εγκριθεί ποσό 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί. Στις 1 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει λάβει 19 εθνικά σχέδια επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, και ότι η ανάλυσή τους θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ενδεχομένως και περισσότερο. Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ την έγκριση κάθε εθνικού σχεδίου για να προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση.