Το παγκόσμιο εμπόριο θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τα $35 τρισ. το 2025

Το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών συνέχισε να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2025. Εάν οι προβλέψεις επαληθευτούν, το παγκόσμιο εμπόριο φέτος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια – μια αύξηση περίπου 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή περίπου 7%, σε σύγκριση με το 2024.

Το εμπόριο αγαθών έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτή την αύξηση, αγγίζοντας το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 9%.

Η UN Trade and Development (UNCTAD) αναμένει ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει θετική και στο τέταρτο τρίμηνο, αν και με βραδύτερο ρυθμό: 0,5% για τα αγαθά και 2% για τις υπηρεσίες.

Οι προηγούμενες αυξήσεις οφείλονταν εν μέρει σε υψηλότερες τιμές. Όμως, αφού αυξήθηκαν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, οι τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών αναμένεται να υποχωρήσουν στο τέταρτο τρίμηνο – γεγονός που σημαίνει ότι οι όγκοι, και όχι οι τιμές, θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου προς το τέλος του έτους.

Κοιτάζοντας μπροστά, η δυναμική αναμένεται να αποδυναμωθεί το 2026. Η πιο αργή παγκόσμια ανάπτυξη, η αύξηση του χρέους, το υψηλότερο κόστος εμπορίου και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα πιθανότατα θα επιβαρύνουν τις ροές εμπορίου.

Το εμπόριο Νότου–Νότου ξεπέρασε τον παγκόσμιο μέσο όρο

Το εμπόριο μεταξύ αναπτυσσόμενων οικονομιών – γνωστό ως εμπόριο Νότου–Νότου – αυξήθηκε κατά περίπου 8% τους τελευταίους τέσσερις τριμήνους, δείχνοντας αυξανόμενη ανθεκτικότητα σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ωστόσο, οι πιέσεις του χρέους εξακολουθούν να επιβαρύνουν πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Περιφερειακές τάσεις: Ανατολική Ασία και Αφρική σημειώνουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

Οι εξαγωγές της Ανατολικής Ασίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα (9%), με το ενδοπεριφερειακό εμπόριο να αυξάνεται κατά 10%.

Ισχυρό ήταν και το ενδοπεριφερειακό εμπόριο στη Νότια Αμερική, με το εμπόριο εντός της περιοχής να αυξάνεται κατά 3% το τρίτο τρίμηνο και κατά 7% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους.

Η Αφρική σημείωσε σημαντική αύξηση στις εισαγωγές – 10% τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα και 3% το τρίτο τρίμηνο. Οι εξαγωγές της επίσης κινήθηκαν ανοδικά, αυξανόμενες κατά 6% την ίδια περίοδο.

Οι εξαγωγές της Βόρειας Αμερικής μειώθηκαν κατά 3% το τρίτο τρίμηνο αλλά αυξήθηκαν κατά 2% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους. Οι εισαγωγές ήταν πιο ισχυρές, αυξάνοντας κατά 6% την ίδια περίοδο.

Η Ευρώπη συνέχισε να αναπτύσσεται το τρίτο τρίμηνο, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% το τρίμηνο και 6% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1% το τρίτο τρίμηνο και κατά 8% την ίδια περίοδο.

Κλαδικές τάσεις: Η μεταποίηση παραμένει ισχυρή, η γεωργία ενισχύεται