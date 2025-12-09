Το παγκόσμιο εμπόριο θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τα $35 τρισ. το 2025

Το εμπόριο αγαθών έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτή την αύξηση, αγγίζοντας το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 9%.
Η UN Trade and Development (UNCTAD) αναμένει ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει θετική και στο τέταρτο τρίμηνο, αν και με βραδύτερο ρυθμό: 0,5% για τα αγαθά και 2% για τις υπηρεσίες.
Οι προηγούμενες αυξήσεις οφείλονταν εν μέρει σε υψηλότερες τιμές. Όμως, αφού αυξήθηκαν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, οι τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών αναμένεται να υποχωρήσουν στο τέταρτο τρίμηνο – γεγονός που σημαίνει ότι οι όγκοι, και όχι οι τιμές, θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου προς το τέλος του έτους.
Κοιτάζοντας μπροστά, η δυναμική αναμένεται να αποδυναμωθεί το 2026. Η πιο αργή παγκόσμια ανάπτυξη, η αύξηση του χρέους, το υψηλότερο κόστος εμπορίου και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα πιθανότατα θα επιβαρύνουν τις ροές εμπορίου.
Το εμπόριο Νότου–Νότου ξεπέρασε τον παγκόσμιο μέσο όρο
Το εμπόριο μεταξύ αναπτυσσόμενων οικονομιών – γνωστό ως εμπόριο Νότου–Νότου – αυξήθηκε κατά περίπου 8% τους τελευταίους τέσσερις τριμήνους, δείχνοντας αυξανόμενη ανθεκτικότητα σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ωστόσο, οι πιέσεις του χρέους εξακολουθούν να επιβαρύνουν πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Περιφερειακές τάσεις: Ανατολική Ασία και Αφρική σημειώνουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
- Οι εξαγωγές της Ανατολικής Ασίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα (9%), με το ενδοπεριφερειακό εμπόριο να αυξάνεται κατά 10%.
- Ισχυρό ήταν και το ενδοπεριφερειακό εμπόριο στη Νότια Αμερική, με το εμπόριο εντός της περιοχής να αυξάνεται κατά 3% το τρίτο τρίμηνο και κατά 7% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους.
- Η Αφρική σημείωσε σημαντική αύξηση στις εισαγωγές – 10% τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα και 3% το τρίτο τρίμηνο. Οι εξαγωγές της επίσης κινήθηκαν ανοδικά, αυξανόμενες κατά 6% την ίδια περίοδο.
- Οι εξαγωγές της Βόρειας Αμερικής μειώθηκαν κατά 3% το τρίτο τρίμηνο αλλά αυξήθηκαν κατά 2% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους. Οι εισαγωγές ήταν πιο ισχυρές, αυξάνοντας κατά 6% την ίδια περίοδο.
- Η Ευρώπη συνέχισε να αναπτύσσεται το τρίτο τρίμηνο, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% το τρίμηνο και 6% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1% το τρίτο τρίμηνο και κατά 8% την ίδια περίοδο.
Κλαδικές τάσεις: Η μεταποίηση παραμένει ισχυρή, η γεωργία ενισχύεται
- Η μεταποίηση παρέμεινε βασικός κινητήρας του παγκόσμιου εμπορίου το τρίτο τρίμηνο, αυξανόμενη κατά 3% και κατά 10% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους. Η ηλεκτρονική βιομηχανία ηγήθηκε με 14% ανάπτυξη, στηριζόμενη από τη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
- Το εμπόριο γεωργικών προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά το τρίτο τρίμηνο (+8%), με αξιοσημείωτα κέρδη στα δημητριακά (+11%), τα φρούτα και λαχανικά (+11%) και τους ελαιούχους σπόρους και έλαια (+9%). Συνολικά, ο τομέας αυξήθηκε κατά 6% στους τελευταίς τέσσερις τριμήνους.
- Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμεινε αδύναμος. Το εμπόριο μειώθηκε 1% το τρίτο τρίμηνο και 4% στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους. Η ανάπτυξη που καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τα υβριδικά οχήματα, που αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ το εμπόριο οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μειώθηκε κατά 13% και των ηλεκτρικών οχημάτων κατά 5%.
- Στις πρώτες ύλες, ο χάλυβας και το σίδερο σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, περίπου 40% από το τρίτο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, το συνολικό εμπόριο φυσικών πόρων παρέμεινε υποτονικό, λόγω της πτώσης των τιμών στα ορυκτά καύσιμα.