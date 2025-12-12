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Ρήγμα στην Δύση: Η Δανία θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ απειλή για την ασφάλειά της
Ειδήσεις
09:49 - 12 Δεκ 2025

Ρήγμα στην Δύση: Η Δανία θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ απειλή για την ασφάλειά της

Reporter.gr Newsroom
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Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας χαρακτήρισε για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κίνδυνο για την ασφάλεια, μια εντυπωσιακή μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο ένας από τους στενότερους ευρωπαϊκούς συμμάχους της Ουάσινγκτον αξιολογεί τη διατλαντική σχέση.

Στην έκθεση πληροφοριών για το 2025 που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (10/12), η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και «χρησιμοποιούν την οικονομική και τεχνολογική τους ισχύ ως εργαλείο επιρροής», ακόμη και προς συμμάχους και εταίρους, σύμφωνα με το Politico.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν οικονομική ισχύ, συμπεριλαμβανομένων απειλών για υψηλούς δασμούς, ώστε να επιβάλουν τη θέλησή τους, και δεν αποκλείουν πλέον τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, ακόμη και εναντίον συμμάχων», ανέφερε η έκθεση, σε μια σαφή αναφορά στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να αποσπάσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί μία από τις πιο έντονες προειδοποιήσεις από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με τις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο, οι ολλανδικές υπηρεσίες είχαν δηλώσει ότι σταμάτησαν τη διαμοίραση ορισμένων πληροφοριών με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, επικαλούμενες πολιτικές παρεμβάσεις και ανησυχίες για ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προειδοποίηση της Δανίας υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί πιο επιθετικά τη βιομηχανική της πολιτική στη διεθνή αρένα, και αναδεικνύει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των συμμάχων. Στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αναφέρεται ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει «το ενδεχόμενο πολιτισμικής εξάλειψης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Η δανική έκθεση σημειώνει επίσης ότι «υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια», καθώς η ταχεία άνοδος της Κίνας έχει αποδυναμώσει τη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ ως αδιαμφισβήτητης παγκόσμιας δύναμης.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο βρίσκονται πλέον σε μια αναμέτρηση για την επιρροή, τις συμμαχίες και τους κρίσιμους πόρους, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ να «δώσουν σημαντική προτεραιότητα» στη γεωγραφική τους περίμετρο — συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής — με στόχο να περιορίσουν την κινεζική επιρροή.

«Η ολοένα και πιο έντονη εστίαση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό δημιουργεί επίσης αβεβαιότητα για τον ρόλο τους ως πρωταρχικού εγγυητή της ασφάλειας στην Ευρώπη», αναφέρει η έκθεση. «Η αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απαιτεί σημαντική ενίσχυση των εξοπλισμών και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενδυναμωθεί η αποτροπή έναντι της Ρωσίας».

Στο χειρότερο δυνατό σενάριο, οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών προβλέπουν πως οι δυτικές χώρες θα μπορούσαν μέσα σε λίγα χρόνια να βρεθούν αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα θα είναι έτοιμες να διεξάγουν τους δικούς τους περιφερειακούς πολέμους — η πρώτη στη Βαλτική και η δεύτερη στα στενά της Ταϊβάν.

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