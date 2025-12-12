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Το παρασκήνιο πίσω από την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
Πολιτική
09:18 - 12 Δεκ 2025

Το παρασκήνιο πίσω από την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη παμψηφεί στην προεδρία του Eurogroup, μετά την απόσυρση του Βέλγου αντιπάλου του. Στήριξη-κλειδί από τη Γερμανία και παρασκήνιο γύρω από τα ρωσικά «παγωμένα» assets.  

Έως πριν από έναν μήνα, φαβορί για τη θέση θεωρούνταν ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Ωστόσο, ο «Τσάρος» της ελληνικής οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ήδη δημιουργήσει πολύ θετική εντύπωση στους Ευρωπαίους ομολόγους του, παρότι συμμετέχει στο Eurogroup μόλις λίγους μήνες ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.

Η υποψηφιότητα του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ αποδυναμώθηκε σημαντικά λόγω της στάσης της χώρας του στο ζήτημα των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Βέλγιο. Οι βελγικές αρχές δεν συναινούν στη χρήση των πόρων αυτών για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, φοβούμενες μελλοντικές νομικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων από τη Ρωσία. Έτσι, ο Βέλγος Υπουργός βρέθηκε ουσιαστικά σε μια άτυπη «μαύρη λίστα».

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η δημόσια στήριξη που παρείχε πριν από τη συνεδρίαση ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δίνοντας σαφή «γραμμή» υπέρ του Έλληνα ομολόγου του. Τελικά, ο Βέλγος απέσυρε την υποψηφιότητά του, καθώς φέρεται να είχε τη στήριξη μόλις πέντε μελών και ο Πιερρακάκης εξελέγη παμψηφεί.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση του Πιερρακάκη και στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής συνολικά.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες εκτιμήσεις η εκλογή του συμβολίζει το ελληνικό comeback ως ισότιμου μέλους του ευρωπαϊκού μπλοκ που εκπνέει σταθερότητα, δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης του ευρώ.

Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη μετά την εκλογή του:

«Αισθάνομαι βαθύτατη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοί μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Eurogroup. Θέλω να τους ευχαριστήσω ειλικρινά για την εμπιστοσύνη τους και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου σε δύο εξέχουσες προσωπικότητες.

Ο πρώτος είναι ο Pascal Donohoe, για την ηγεσία του τα προηγούμενα χρόνια, ένας πραγματικός καταλύτης συναίνεσης εντός της ομάδας του Eurogroup. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στον Vincent Van Peteghem για τον εποικοδομητικό και συναδελφικό τρόπο με τον οποίο συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του στο Eurogroup.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα επόμενα χρόνια, στόχος μου θα είναι να εργαστώ ώστε το Eurogroup να παραμείνει ένα όργανο ενότητας και κοινής στόχευσης. Εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, στα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, που εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω: αν υπάρχουν δύο μαθήματα, όπως ανέφερα νωρίτερα στη συνάντησή μου με τους συναδέλφους, που έγιναν πιο έντονα για μένα τις τελευταίες εβδομάδες και καθ’ όλη τη συμμετοχή μου στο Eurogroup φέτος, το πρώτο θα ήταν ότι οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και ανάμεσα στις οποίες γενιές Ευρωπαίων μεγάλωσαν – οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι διακρίσεις μεταξύ «φειδωλών» και μη – φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό, διότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο-πολύ κοινές.

Υπάρχουν παρόμοιες, κοινές αμυντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουμε από κοινού την πρόκληση της τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες από τις οποίες πρέπει να απαλλαγούμε και τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές. Το δεύτερο σημείο αγγίζει ακριβώς αυτό: η έκθεση Draghi, η έκθεση Letta, οι πολιτικές που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και στοχοπροσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα. Και σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, στην υλοποίηση της ατζέντας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της ενιαίας αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και στην ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, με ταυτόχρονη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.

Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της.

Νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της, απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει αλλαγές. Και είναι επίσης απόδειξη ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης μιας γενιάς να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αδράνειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό διότι αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό.

Κλείνοντας, θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευόμενος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη-μέλη για να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σταθερής Ευρώπης, που είναι ταυτόχρονα προετοιμασμένη αλλά και ανθεκτική απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις».

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 09:26
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