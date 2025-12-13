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Financial Times: Πρόσωπο της χρονιάς ο Τζένσεν Χουάνγκ – Πώς οδήγησε τη Nvidia στην κορυφή
Ειδήσεις
16:30 - 13 Δεκ 2025

Financial Times: Πρόσωπο της χρονιάς ο Τζένσεν Χουάνγκ – Πώς οδήγησε τη Nvidia στην κορυφή

Reporter.gr Newsroom
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Τον Τζένσεν Χουάνγκ ανέδειξαν οι Financial Times ως πρόσωπο της χρονιάς, μια επιλογή που θεωρείται απολύτως αναμενόμενη, καθώς ο CEO της Nvidia υπήρξε ο κεντρικός πρωταγωνιστής του 2025.

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, ο επικεφαλής της Nvidia αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μιας τεχνολογίας με τη δυναμική να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Nvidia αναδείχθηκε στην πολυτιμότερη εταιρεία παγκοσμίως, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά προσωρινά τα 5 τρισ. δολάρια και να διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 4,4 τρισ. δολάρια. Τα τσιπ της εταιρείας θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά περιζήτητα διεθνώς.

Ο Χουάνγκ που συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και παραμένει CEO από τότε, διαθέτει προσωπική περιουσία 157 δισ. δολαρίων και κατατάσσεται όγδοος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, ελέγχοντας περίπου το 3% της εταιρείας.

Γεννημένος στην Ταϊβάν, μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στην Ταϊλάνδη, πριν σταλεί μαζί με τον αδελφό του στις ΗΠΑ, εν μέσω πολιτικής αστάθειας. Η ιδέα για τη δημιουργία της Nvidia γεννήθηκε σε ένα εστιατόριο Denny’s, όπου εργαζόταν τότε, όταν συναντήθηκε με δύο φίλους του και έθεσαν τα θεμέλια της εταιρείας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έβλεπε πάντα την Αμερική ως έναν τόπο ευκαιριών για όσους είναι έτοιμοι να τις αξιοποιήσουν — μια φιλοσοφία που συνόδευσε και τα πρώτα βήματα της Nvidia.

Παράλληλα, το περιοδικό Time απένειμε τον τίτλο του προσώπου της χρονιάς στους «αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Τζένσεν Χουάνγκ ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκενμπεργκ και ο Σαμ Άλτμαν. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 οι Financial Times είχαν αναδείξει ως πρόσωπο της χρονιάς τον Ντόναλντ Τραμπ.

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