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Γάζα: Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς από ισραηλινό χτύπημα
Ειδήσεις
21:27 - 13 Δεκ 2025

Γάζα: Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς από ισραηλινό χτύπημα

Reporter.gr Newsroom
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To Ισραήλ εξουδετέρωσε τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, με στοχευμένο πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα.

Σημειώνεται πως η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαΐντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς, ενώ θεωρείτο το Νο2 στην οργάνωση μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα μία προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/12/2025 - 21:40
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