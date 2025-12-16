«Κοκκίνισε» η Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

Στα «κόκκινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Τρίτη (16/12), καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αφομοιώσουν τα στοιχεία απασχόλησης και λιανικών πωλήσεων που δημοσιεύθηκαν λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Nasdaq κινείται στις 23.000,26 μονάδες με απώλειες 0,25%, ο Dow Jones «παίζει» στις 48.283,84 μονάδες, χάνοντας 0,27% και ο S&P 500 διαπραγματεύεται στις 6.792 μονάδες με χασούρα 0,38%.

Η έκθεση για την απασχόληση τον Νοέμβριο ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται κατά 64.000. Ωστόσο, η ανεργία χτύπησε υψηλό τετραετίας, ανεβαίνοντας στο 4,6%.

«Οι αγορές θα πρέπει να ελπίζουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση για την απασχόληση είναι στρεβλή, γιατί διαφορετικά πρόκειται για εξαιρετικά αρνητικά νέα τόσο για την οικονομία όσο και για τις προοπτικές του 2026», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ράπκι, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS.

«Θα αποτελέσει πραγματικό θαύμα αν δεν οδηγηθούμε σε ύφεση την επόμενη χρονιά. Η ζοφερή εικόνα της αγοράς εργασίας έχει μετατραπεί σε απόγνωση για όσους αναζητούν εργασία και η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει ακόμη λύση για να την αντιμετωπίσει», σημείωσε ακόμη ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα δεν μεταβλήθηκαν μετά τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση, καθώς το εργαλείο CME FedWatch εξακολουθεί να δείχνει περιορισμένες πιθανότητες για νέα μείωση τον Ιανουάριο. Οι επενδυτές στα futures των fed funds αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 24% για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ίδια με εκείνη της προηγούμενης ημέρας.