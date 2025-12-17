ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Βρετανία προειδοποιεί τον Αμπράμοβιτς: 2,5 δισ. λίρες στην Ουκρανία ή προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Ειδήσεις
16:48 - 17 Δεκ 2025

Η Βρετανία προειδοποιεί τον Αμπράμοβιτς: 2,5 δισ. λίρες στην Ουκρανία ή προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απηύθυνε τελική προειδοποίηση στον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις, να καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με δικαστική προσφυγή.

Σε κοινή δήλωσή τους, η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ ανέφεραν ότι εκδόθηκε ειδική άδεια ώστε τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι να μπορούν να μεταφερθούν και να διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Όπως τόνισαν, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να οδηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια.

Τα έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Τσέλσι παραμένουν δεσμευμένα σε τραπεζικό λογαριασμό από το 2022, όταν η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς λόγω των δεσμών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Τσέλσι πωλήθηκε από τον Αμπράμοβιτς σε αμερικανική κοινοπραξία, αφού η βρετανική αρχή εποπτείας των κυρώσεων επέτρεψε τη συναλλαγή. Ο Αμπράμοβιτς υποχρεώθηκε να αποδείξει ότι δεν θα αποκομίσει προσωπικό όφελος από την πώληση — ωστόσο, τα χρήματα παραμένουν αχρησιμοποίητα στην τράπεζα λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουν το Κίεβο.

Στο παρελθόν, ο Αμπράμοβιτς είχε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να βοηθήσει «όλα τα θύματα του πολέμου», κάτι που ερμηνεύτηκε ως πρόθεση στήριξης τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών.

Σήμερα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση αφορά ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα δεν θα ωφελήσουν τον Αμπράμοβιτς ή άλλα πρόσωπα που τελούν υπό κυρώσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι τυχόν μελλοντικά κέρδη που θα αποφέρει το κεφάλαιο μπορούν να διατεθούν ευρύτερα, για «θύματα συγκρούσεων παγκοσμίως».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να επιβάλει» τη δέσμευση ώστε τα χρήματα να φτάσουν στην Ουκρανία, «ώστε και η τελευταία δεκάρα να καταλήξει σε όσους έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς έχει αποδειχθεί νομικά ιδιαίτερα περίπλοκη. Δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα που να σχετίζεται με τα δεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία, γεγονός που σημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση χρειάζεται τη συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιοκτησία του.

Τanto στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση δανείων προς την Ουκρανία. Πρόσφατα, Ευρωπαίοι σύμμαχοι κατήρτισαν σχέδια για τη χρήση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση δανείων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα παγωμένα κεφάλαια ύψους περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 71,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Επιστρέφει στο Erasmus+ από το 2027
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Επιστρέφει στο Erasmus+ από το 2027

Η Αθήνα απαντά στον Μιτσκόσκι: Καμία παρέκκλιση από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν γίνεται αποδεκτή
Πολιτική

Η Αθήνα απαντά στον Μιτσκόσκι: Καμία παρέκκλιση από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν γίνεται αποδεκτή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν
Ειδήσεις

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Με πολεμούν, άρα υπάρχω
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί από το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπής Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:45

Χειροπέδες σε 28χρονο για τη μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ερευνάται για «συμβόλαιο θανάτου»

Πολιτική
29/06/2026 - 16:44

ΠΑΣΟΚ: «Η Πολιτική Προστασία δεν μετριέται με φυλλάδια» – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον επταετή απολογισμό

Οικονομία
29/06/2026 - 16:25

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ