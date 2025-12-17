Η Βρετανία προειδοποιεί τον Αμπράμοβιτς: 2,5 δισ. λίρες στην Ουκρανία ή προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απηύθυνε τελική προειδοποίηση στον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις, να καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με δικαστική προσφυγή.

Σε κοινή δήλωσή τους, η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ ανέφεραν ότι εκδόθηκε ειδική άδεια ώστε τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι να μπορούν να μεταφερθούν και να διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Όπως τόνισαν, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να οδηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια.

Τα έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Τσέλσι παραμένουν δεσμευμένα σε τραπεζικό λογαριασμό από το 2022, όταν η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς λόγω των δεσμών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Τσέλσι πωλήθηκε από τον Αμπράμοβιτς σε αμερικανική κοινοπραξία, αφού η βρετανική αρχή εποπτείας των κυρώσεων επέτρεψε τη συναλλαγή. Ο Αμπράμοβιτς υποχρεώθηκε να αποδείξει ότι δεν θα αποκομίσει προσωπικό όφελος από την πώληση — ωστόσο, τα χρήματα παραμένουν αχρησιμοποίητα στην τράπεζα λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουν το Κίεβο.

Στο παρελθόν, ο Αμπράμοβιτς είχε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να βοηθήσει «όλα τα θύματα του πολέμου», κάτι που ερμηνεύτηκε ως πρόθεση στήριξης τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών.

Σήμερα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση αφορά ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα δεν θα ωφελήσουν τον Αμπράμοβιτς ή άλλα πρόσωπα που τελούν υπό κυρώσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι τυχόν μελλοντικά κέρδη που θα αποφέρει το κεφάλαιο μπορούν να διατεθούν ευρύτερα, για «θύματα συγκρούσεων παγκοσμίως».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να επιβάλει» τη δέσμευση ώστε τα χρήματα να φτάσουν στην Ουκρανία, «ώστε και η τελευταία δεκάρα να καταλήξει σε όσους έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς έχει αποδειχθεί νομικά ιδιαίτερα περίπλοκη. Δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα που να σχετίζεται με τα δεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία, γεγονός που σημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση χρειάζεται τη συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιοκτησία του.

Τanto στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση δανείων προς την Ουκρανία. Πρόσφατα, Ευρωπαίοι σύμμαχοι κατήρτισαν σχέδια για τη χρήση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση δανείων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα παγωμένα κεφάλαια ύψους περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 71,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος.